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柯建銘拐杖斷飛 徐巧芯被砸右手肘鈍挫傷

記者王千豪／台北26日電
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立法院25日晚表決通過反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，院長韓國瑜宣布時，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）敲擊拐杖向韓國瑜抗議，斷掉反彈打到國民黨立委徐巧芯（中）。(中央社)
立法院25日晚表決通過反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，院長韓國瑜宣布時，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）敲擊拐杖向韓國瑜抗議，斷掉反彈打到國民黨立委徐巧芯（中）。(中央社)

立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

立法院長韓國瑜昨天一宣布開會，民進黨立委一窩蜂直奔主席台，將韓國瑜包圍，並高喊「不要再護航游智彬」，一向溫和的韓國瑜也忍不住說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘，但因綠委持續占領主席台，議事空轉一整天。

民進黨立委於晚間6時過後，率續離場，國民黨立委不費吹灰之力就奪回主席台。韓國瑜於7時20分左右進到議場，並表示藍白黨團要求依立法院議事規則第22條規定，「本次會議應該延長至排定委員質詢結束為止。」

此時，民進黨團幹事長吳思瑤手持「會議無效」看板，率零星綠委高喊會議無效，柯建銘更拿拐杖不斷敲打桌面，拐杖斷裂成兩截，其中一截狠狠砸向國民黨立委徐巧芯身上，徐巧芯一臉驚慌地尖叫，其他藍委見狀後立即上前查看徐傷勢。徐巧芯事後也到台大醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

國民黨 韓國瑜 民進黨

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