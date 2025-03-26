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被柯建銘拐杖打傷 藍委徐巧芯：他真正目標是韓國瑜

記者季相儒／台北即時報導
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立委徐巧芯（圖）表示，還好今天打到的是手肘，如果不幸打到的是眼睛，可能她就失明了，柯建銘現在手腳不好，拿著輔具合情合理，但輔具不應該拿來當凶器，用來破壞議場之外，還傷害到他人。(記者季相儒／攝影)
立委徐巧芯（圖）表示，還好今天打到的是手肘，如果不幸打到的是眼睛，可能她就失明了，柯建銘現在手腳不好，拿著輔具合情合理，但輔具不應該拿來當凶器，用來破壞議場之外，還傷害到他人。(記者季相儒／攝影)

昨天台灣立法院院會被民進黨團杯葛後，因延長開會到深夜12點，國民黨團晚間奪回議場主席台，發動突襲讓反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團總召柯建銘當下情緒失控，拿著拐杖破壞議場，卻不慎打傷國民黨立委徐巧芯。徐巧芯今天在國民黨立法院黨團開記者會亮出受傷部位並表示，柯建銘真正的目標是立法院長韓國瑜，她只是被波及，但她受到傷害是事實，將會對柯建銘提告。

徐巧芯指出柯建銘在議場暴走的時候，她發現柯建銘情緒有些狀況，且柯建銘的眼睛只盯著韓國瑜一個人，除了韓國瑜之外，什麼人都看不到，而柯建銘的目標其實是直指韓國瑜，柯建銘憤怒敲打過程中根本沒發現她，她只是被波及。

徐巧芯強調她最擔心是韓國瑜的安危，柯建銘昨天怒急攻心到指針對韓國瑜，一直對韓國瑜叫囂，要韓國瑜下來，所以很擔心柯建銘對韓國瑜有進一步的攻擊，因為當下柯建銘已經是瘋魔狀態，做出什麼事都有可能，連自己人的民進黨立委郭國文、郭昱晴都差點被打到。

徐巧芯表示，還好今天打到的是手肘，如果不幸打到的是眼睛，可能她就失明了，柯建銘現在手腳不好，拿著輔具合情合理，但輔具不應該拿來當凶器，用來破壞議場之外，還傷害到他人。

國民黨立委徐巧芯（左起）、羅智強與陳玉珍，今天在國民黨立法院黨團開記者會。(記者...
國民黨立委徐巧芯（左起）、羅智強與陳玉珍，今天在國民黨立法院黨團開記者會。(記者季相儒／攝影)

柯建銘 韓國瑜 國民黨

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