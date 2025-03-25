台立院激戰 柯建銘「斷杖噴飛」徐巧芯被砸中 驗傷單曝光

柯建銘砸斷拐杖射中徐巧芯。(取材自臉書)

台灣立法院會繼續處理國民黨 提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨 立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

立法院長韓國瑜 25日一宣布開會，民進黨立委一窩蜂直奔主席台，將韓國瑜包圍，並高喊「不要再護航游智彬」，一向溫和的韓國瑜也忍不住說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘，但因綠委持續占領主席台，議事空轉一整天。

民進黨立委於晚間6時過後，率續離場，國民黨立委不費吹灰之力就奪回主席台。韓國瑜於7時20分左右進到議場，並表示藍白黨團要求依立法院議事規則第22條規定，「本次會議應該延長至排定委員質詢結束為止。」