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游盈隆：政治情勢不利國民黨 賴17條是大罷免主戰場

記者周佑政／台北25日電
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台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

藍綠相互發動罷免攻勢，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，目前國內政治形勢已翻轉，對國民黨轉趨不利，原因包括社會強烈反彈國民黨刪凍總預算，以及賴清德總統推出國安17條，強力奪回政治議題主導權，有效助攻民進黨大罷免，也是主戰場。

游盈隆昨在臉書以「大罷免狂潮是如何形成的？又會如何結束？」為題表示，大罷免1月初星星之火，逐漸形成3月燎原之勢，不是偶然，也非必然，比較像是一個混沌漸進的過程。除了神之外，沒有人能一手主導這個過程與結果，當然老柯（民進黨立院黨團總召柯建銘）會樂此不疲宣稱一切都在他掌控中。

游盈隆說，當代「組織決策的垃圾桶模型」（Garbage Can Model）可以提供很好的啟發。大罷免做為一個群眾運動，可分成三階段，第一階段是發韌期：1月4日柯建銘在立院召開正式記者會，揚言要搞雙罷，罷免正副院長韓國瑜和江啟臣，並罷免41席國民黨立委。此一時期的特點是，許多民進黨支持者因黨在國會不斷挫敗，累積強烈的不滿、憤怒與焦慮，「心肝結歸虯」，非常鬱卒，但對老柯的大罷免倡議沒那麼當真。

第二階段是醞釀期：從1月21日到2月中，立院中央政府總預算三讀通過之後，民進黨撿到機關槍，瘋狂掃射，向全民吐苦水，控訴在野黨亂砍政府預算，逐漸引起共鳴。

第三階段是引爆期：從2月中到現在，其間中選會公布35泛藍立委通過一階罷免，引起全國關注。

游盈隆說，國民黨上下現在已完全陷入焦躁不安狀況。會如何有效回應大罷免狂潮？目前看不出來。只見相關立委回防選區，「日頭赤也也，隨人顧生命」，挖戰壕，廣積糧，不當出頭鳥。但這樣就可以保平安嗎？

游盈隆表示，有一件事情很清楚，那就是，目前國內政治形勢已翻轉，形勢對國民黨轉趨不利。這表現在兩方面，一方面是社會強烈反彈國民黨大幅刪凍2025中央政府總預算，讓原本奄奄一息的大罷免死灰復燃；另一方面是3月13日賴總統推出國安17條，強力奪回政治議題主導權，翻轉「議題設定」（Agenda settingl）的長期劣勢，銳不可擋，有效助攻民進黨大罷免行動。

游盈隆指出，國民黨能不能很快在這兩方面作出適當回應，將決定黨的禍福。從一些跡象看來，國民黨要角對中央政府總預算結果引爆社會怒火有兩種不同的態度：一種是神經比較大條的，不承認總預算審查結果有瑕疵如傅崐萁，另一種是警覺性比較高的、主動表示願意盡快解凍各部會預算的像謝龍介。

游盈隆認為，在野黨已刪除6.6%總預算的部分，比較難解；但大比例凍結各部會預算的部分應盡快解凍，越快越好，這才是釜底抽薪之計，讓大罷免快速降溫。如果死不承認凍結太過頭，事實上已弱化政府與國家機器功能，大罷免野火只會越燒越旺。

游盈隆說，至於面對賴總統強勢主導的「國安17條」，「那必定是一個主戰場」，牽涉國家認同、兩岸關係與國家安全等面向，是藍綠嚴重對峙的傳統議題。賴總統在3月中旬鄭重提出，等於是劃定議題戰場，要與國民黨正面對決，國民黨顯然沒有可迴避的空間。問題是，國民黨準備好了嗎？

游盈隆也提及民眾黨舉辦的「人民要當家」宣講，強調「民眾黨不是為大罷免，而是要向貪腐政府宣戰」，明確界定民眾黨在大罷免過程中的角色，一方面為民眾黨找到戰場，另一方面也避免被邊緣化，顯然是深思熟慮後的決定。「看來，黃國昌不是被嚇大的」。

游盈隆表示，大罷免狂潮的形成，經過爬梳，是可以理解的。「但，它將如何結束？目前恐言之過早」。

罷免 國民黨 民進黨

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