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柯文哲控遭「不雅片」威脅認罪 北檢聲請勘驗硬碟

台灣新聞組／台北25日電
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民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案被台北地檢署依貪汙罪起訴，21日出庭時爆料，檢察官林俊言以他行動硬碟中有不雅影片威脅，台北地檢署昨天向台北地方法院聲請勘驗起訴前的二次偵訊光碟，及柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，要藉此證明檢察官並無柯所指控作為。

刑事訴訟法規定，訊問被告不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法，換句話說，如果檢方利用不雅照不正訊問，隨身碟證據能力自受質疑。

民眾黨表示，台北地檢署刻意迴避柯文哲在法庭指控，林俊言企圖以「不雅影片」作為威逼要求做出認罪陳述；當事人已自清絕無不雅影片，檢方也沒有在資料中發現相關不雅影片，「重點只有一個，檢察官是否非法濫權訊問？」

柯文哲妻子陳佩琪也表達不滿，反問檢方勘驗光碟要幹嘛；檢察官跑去醫院是「視察」還是「訊問」？這個應該比較需要勘驗。

北檢指出，向法院提出勘驗偵訊光碟，時間點為京華城案起訴前二次偵訊柯文哲內容，及再勘驗柯文哲行動硬碟中「woman」資料夾，證實檢察官絕無恐嚇威脅；硬碟中所謂不雅電磁紀錄檔案，法院可斟酌是否勘驗及勘驗方式。

民眾黨說，媒體報導檢方違法不正訊問指控，台北地檢署未積極勘驗訊問光碟，反倒是要勘驗柯文哲資料夾內容，除了模糊焦點外，更顯得心虛至極。另北檢持續發布新聞稿說謊，護航林俊言多次到醫院不正訊問，應積極回應有無相關究責。

柯文哲21日出庭時情緒激動，當庭怒斥檢方「不要臉」、「恨死檢察官」。對此，前立委郭正亮研判，柯文哲這件案子，即便收賄指控最終不成立，但「圖利」、「侵占政治獻金」與「偽造文書」等罪名若成立，加總後的刑期仍可能超過10年。他更坦言，「目前還看不到圖利罪不成立的可能性」。

郭正亮23日在政論節目中指出，一審若判處10年以上刑期，依法柯文哲將喪失參選資格，民眾黨不得不審慎面對這項可能。他分析，柯文哲雖然可能不構成收賄罪，因目前看不到明確的金流證據，但圖利罪仍具高度成立機會，尤其已有副市長彭振聲與前幕僚邵琇佩作證，指控力道不容小覷。此外，偽造與政治獻金問題雖刑責較輕，但仍是累加計算的部分。光是圖利罪就可能面臨七年刑期，不可輕忽。

柯文哲 民眾黨 刑事訴訟

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