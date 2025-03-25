兒長大要當兵「會希望他們上戰場送死？」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

劉振亞（右三）今天在台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部大樓外辦記者會。(記者張曼蘋／攝影)

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今赴內政部 前訴求撤銷對她的行政處分。劉振亞強調，武統言論是分析情勢，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」不過卻遭支持驅離亞亞的群眾包圍，大喊「滾回去」，雙方言語叫囂，現場火藥味十足。

移民 署依法廢止劉振亞在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於今天離境，劉向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，得抗告。劉今天也在台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部大樓外辦記者會，喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」。同時，網紅八炯號召群眾在另一側聚集嗆聲，雙方最後未發生肢體衝突。

劉振亞強調，她就是一個普通媽媽，但媒體卻用假結婚、洗人口對她人格毀滅，再來說她鼓吹武統，「我有談到武統，但我談武統是基於對情勢分析」，談一旦發生武統會對台灣會有多大傷害，談武統跟主張武統是不同概念，希望大家都能清楚。

現場媒體問到如果最後仍無法如願留在台灣？劉振亞說，今天會開放對話就是要把握自己最後的機會，知道政府態度強硬，即有可能今天過後驅離台灣，但她從未鼓吹武統，所有武統言論都是基於情勢分析，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣」，一旦發生戰爭會分是大陸還是台灣人嗎？她的兩個兒子長大後是要當兵的，「我會希望他們上戰場去送死？」

「總之我不希望戰爭，我主張和平統一。」劉振亞說，想通過親身經歷跟個人觀點，請內政部撤銷行政處分，今天即將被驅離台灣，但她的影片到底有沒有說「打不打？」

劉振亞表示，自己有三個孩子，兩個男孩11歲、一個女孩7歲，全都在台灣出生，不存在所謂洗人口問題，孩子也知道這幾天發生的事情，她都有跟孩子理性溝通，這是需要面對的，自從3月11日有非常多媒體、名嘴、網紅造謠，已經對她的家庭造成無比大傷害，孩子上學時也被問是不是要跟媽媽一起被遣返 ？這非常不公平，還有同學問說「你們是不是大陸帶來的小孩？」現場應有許多父母，作為父母的心情作何感想？

現場媒體追問移民署約談時有簽結，如今又有不同說法？劉振亞表示，3月4日移民署約談她唯一一次，「我要否認有說四川艦攻打台灣，可以去看我的影片，可以找到這句話嗎？」劉振亞強調，對於簽名部分，有必要請移民署公開當天談話影片，對方說相關言論說不要再發，當天也確實有簽切結書 ，但其中也沒說要把她驅離。

劉振亞說，相關影片下架是因為3月4日約談當天已達成協議，說影片言語有威脅性，出於尊重下架影片，「但如果覺得我是理虧，我可以立刻恢復影片，讓大家看到。」