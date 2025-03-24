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柯文哲血尿 陳佩琪好心疼 北所：持續就診

記者蔣永佑／新北24日電
民眾黨前主席柯文哲(左)開庭時透露日前血尿常半夜痛醒，讓妻子陳佩琪(右)心疼不已，北所表示已協助柯向所內醫師看診。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲(左)開庭時透露日前血尿常半夜痛醒，讓妻子陳佩琪(右)心疼不已，北所表示已協助柯向所內醫師看診。(本報資料照片)

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，上周他在台北地方法院首度開庭時，自曝日前出現血尿常半夜痛醒，讓前往聽庭妻子陳佩琪的心疼不已，陳前天在個人臉書上公開表示擔憂。台北看守所回應，已協助柯向所內醫師看診，並按醫囑安排後續就診事宜。

北所表示，將持續注意柯文哲身體狀況，並提供所需的醫療照護。至於柯的具體病況和醫療情形，均屬個人隱私歉難說明。

台北地院20日就柯文哲涉案部分首度開庭，同時因柯押期即將於4月1日到期，開庭時也一併討論其延押事宜，柯則表示最近常常血尿，開庭前一天凌晨還曾被痛醒，讓全程坐在旁聽席聆聽的陳佩琪相當心疼。

為此，陳佩琪前天在個人臉書發文，表達她對於丈夫病況的擔憂，PO文獲小草們廣大迴響，陳也親自回文再次感謝小草的關心，表示以前柯文哲太忙，自己都會幫忙過目柯文哲的台大體檢報告，但血尿及被痛醒自己先前並不知情，在目前見不到柯的禁見狀態下，只能拜託律師設法先行處理。

此外，民眾黨昨在新北板橋辦「人民要當家」全民問政宣講首場，黨主席黃國昌領軍，陳佩琪也到場，黃砲火全開批民進黨官員帶頭下鄉造謠，嘴巴說人民是頭家，實際上「把人民當盼仔（傻瓜）」，還拿錢給綠色媒體去洗人民腦的腦，「這社會還有公理嗎？」

民眾黨首場宣講選在板橋車站旁廣場，主辦單位號稱有6000人到場，小草高舉「政府帶頭亂造謠，人民看不下去了」，現場氣氛沸騰。陳佩琪說，感謝大家在這段時間沒離開民眾黨。

黃國昌怒轟民進黨墮落成過去自己最討厭模樣，誰敢挑戰監督民進黨，就是被打成中共同路人。他質問賴總統：「你們是詐騙集團？還是當家無能？」還批評民進黨用假訊息洗台灣人的腦，大肆宣傳藍白刪預算，哪一個民主國家的國會不刪預算？「不刪預算的國家，恐怕只有中華人民共和國，另一個則是北韓。」

柯文哲 民眾黨 民進黨

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