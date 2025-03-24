我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

學者稱總統搞大罷免 大法官怎會過 柯建銘改口「提名正確」

記者鄭媁、黃婉婷／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統府日前公布7位大法官被提名人，蔡秋明（左）被提名為司法院長、蘇素娥（右）被提名為副院長。(本報資料照片)
總統府日前公布7位大法官被提名人，蔡秋明（左）被提名為司法院長、蘇素娥（右）被提名為副院長。(本報資料照片)

總統府上周公布最新一波大法官人選，其中，台灣高檢署主任檢察官蔡秋明為司法院長被提名人，遭在野質疑，民進黨立院黨團總召柯建銘原也認「不妥」，但昨改口稱全力支持。

國民黨立委林沛祥批評，柯建銘完美詮釋換了位子換了腦袋；學者則質疑，大法官提名人（賴清德總統）發動大罷免，本質上就是否定現在的立法院多數，立法院為何要讓提名的人過關？

對於蔡秋明被提名為司法院長，民眾黨團總召黃國昌日前質疑走回「審檢一家親」的威權老路，柯建銘也稱「當然不妥」。但柯建銘昨改口，強調當時受訪並不知道總統已公布大法官名單，當然覺得檢察官當司法院長較不妥，經理解整個提名邏輯與背景後，名單也經審薦小組通過，他認為賴總統所提名單非常正確。

柯建銘表示，「黨團包括我以降，絕對全力支持，請不要再見縫插針」，呼籲藍白共同支持，別站在憲法對立面。

國民黨立委賴士葆酸，柯建銘大概是被關切了才急改口，不過，總統有權利提名，立委就有義務審查；現在尚未進入實審查階段，藍白都沒有表態誰適任與否，柯建銘轉那麼快，自己打臉自己，有點好笑。

民眾黨立委林憶君表示，被提名為司法院長的蔡秋明沒有法官經歷，在野黨也無法理解，總統府為何要找一名從未擔任過司法院相關職務的檢察官來擔任司法院長？

對於檢察官擔任司法院長是否合適，政大法律系副教授廖元豪說，若擔任「陽春」大法官，那不是問題，但若擔任職司「司法行政」與「司法政策」的司法院長，就有角色衝突的疑慮。

廖元豪說，總統提名、立法院同意，就是兩端政治的對話與拉鋸；總統提名，應該要「擔保」他們能通過立法院審查，否則送這些望重士林的學者進叢林，也是另一種羞辱。

柯建銘 大法官 民眾黨

上一則

福建擬建金門供水第2通道 最快5年蓋成

下一則

大罷免 蔣萬安高呼台北隊加油 李遠拿碗公諷藍委

延伸閱讀

柯建銘：藍白反制罷免是螳臂擋車 請回答愛台還是賣台

柯建銘：藍白反制罷免是螳臂擋車 請回答愛台還是賣台
冷眼集／面對二階罷免 國民黨還當小綿羊？

冷眼集／面對二階罷免 國民黨還當小綿羊？
黑白集／卓揆裝傻包庇柯建銘邪惡言論 盧秀燕須謹慎

黑白集／卓揆裝傻包庇柯建銘邪惡言論 盧秀燕須謹慎
柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕：媽媽原諒你 卓榮泰護柯：回憶母愛吧

柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕：媽媽原諒你 卓榮泰護柯：回憶母愛吧

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報