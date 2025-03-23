冷眼集／面對二階罷免 國民黨還當小綿羊？

中廣前董事長趙少康在臉書貼文和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。(取材自陳冠安臉書)

最近一隻比特犬11天內兩度從飼主車上躍出攻擊騎士，那股對準目標就張口緊咬不放的狠勁，讓民眾不寒而慄。若以政黨性格來對比，比特犬這種攻擊性十足的個性像極了民進黨 ，尤其在此刻大罷免 潮下，更是看準目標毫不留情攻擊。至於國民黨 就像極了小綿羊，才會搞到35比0的難堪局面，從黨中央到地方諸侯都脫不了責任。

民進黨團總召柯建銘年初喊出大罷免，外界原以為是老柯獨角戲，但其後總預算遭藍白聯手大刪，柯建銘在朝野協商屢次長篇大論，同時側翼及友好團體在網路發送錯假訊息，各部會哭窮賣慘，營造砍預算讓國家難以運作等印象。

在罷藍委一階大舉成案後，賴總統宣布「賴17條」，全面營造抗中保台的敵對氛圍，民進黨秘書長林右昌更在19日召集各縣市黨部主委開會，宣布民進黨各地黨部投入第二階段連署罷免，等同表態參與。說穿了，這就是一場府院黨再加上側翼、綠媒共同領銜演出的罷免大戲。

為了鼓動大罷免潮，民進黨可謂全員出動。反觀國民黨，從罷免潮起跑即不以為意，黨主席朱立倫更是神隱，直到一階連署結果慘敗，中廣前董事長趙少康跳出來痛批太丟臉，支持者更是罵爆，才讓黨中央驚覺大事不妙。近來民調更發現，在台北市居然有57%支持罷免藍委徐巧芯，震驚政壇，在台北市、桃園市、台中市藍營優勢選區，多位藍委也都面臨二階罷免的局面。

藍營諸侯也好不到哪裡去。台北市長蔣萬安21日挺身表示會跟藍委站一起，讓支持者大振，反觀桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，面對綠營殺到選區點名叫囂，卻還在「歲月靜好」，其他藍營縣市首長也少見出面力挺被罷藍委，難怪會被民進黨看扁、看衰。一旦國民黨在大罷免潮中被翻轉了國會最大黨局面，這些藍營縣市首長還有2026甚至2028可言嗎？

面對如比特犬般跳窗猛烈攻擊的民進黨，國民黨這群小綿羊們，還能在圍籬裡酣睡多久？