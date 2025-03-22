「橘子」看牙返日遭控逃亡 柯辯護人批檢方故意不說

民眾黨 前主席柯文哲 涉貪開準備、羈押程序庭，台北地院前天提解柯審問，檢察官主張柯的隨行機要、遭通緝的「橘子」許芷瑜於檢廉收網前倉促離境，因此柯有必要羈押，柯的辯護人則主張「橘子」是從日本 返台看牙再返日，是檢察官故意不說。

柯文哲辯護律師蕭奕弘說，在柯辦公室搜索查扣的碎紙條寫有「晶華→orange出國」，檢方認為是柯下令「橘子」逃亡，事實上，「橘子」去年8月底自日本返台柯不知情，紙條也不是要寫給誰看，撕碎紙條的目的也非滅證，去年8月27日返台屬臨時性質。

另名辯護律師鄭深元則指「橘子」去年8月28日回台灣是看牙齒，但檢方故意不說。

鄭深元指出，「橘子」男友林鼎鋒作證就證實看牙齒的事，人在日本回台距離近、機票也便宜，「橘子」8月27日回台、8月29日再出境，再正常不過，因為醫生告訴她吃抗生素即可，檢察9月27日早已調得「橘子」的就診紀錄，卻仍要指控她逃亡。

鄭深元表示，「橘子」有次與柯文哲吵架，柯5月就放她長假，「橘子」7月出國，卷證裡有「橘子」與林鼎鋒的監視器蒐證照，「照片看起來有很慌張嗎？」他質疑，機場的蒐證照應該只有檢方與移民署有，「為何鏡週刊也有？」

鄭深元說，檢察官調資料已得知「橘子」是回台灣看牙齒，卻一直以「橘子」不歸，做為聲押柯文哲的理由，「台北地檢署怎麼會變這樣？」