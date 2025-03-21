陳其邁來矽谷訪問 思科宣布進駐高雄建立展示中心

高雄市長陳其邁（左）拜會美超微共同創辦人、董事長梁見後（右）。（圖／高市府經發局提供）

台灣高雄市長陳其邁 訪美出席輝達 2025 GTC年會，外界除了關注是否爭取輝達亞洲總部落腳高雄，陳其邁20日拜會美超微共同創辦人、董事長梁見、通訊大廠思科（Cisco）及 Berkeley SKYDECK新創加速器，爭取擴大投資高雄。思科表示，將在高雄建立展示中心，扎根AI 產業鏈。

輝達在台灣設立海外亞洲總部地點尚未敲定，高雄市長陳其邁今年受邀出席輝達在加州舉辦的GTC年會，成為台灣唯一受邀的縣市長，對外界關心是否觸及爭設亞洲總部落腳高雄的議題，陳其邁強調，此行主要跟輝達高層討論既有合作專案，與亞洲總部無關。

高市府團隊拜訪全球排名前五的學研型新創加速器Berkeley SKYDECK。（圖／高市府經發局提供）

至於超微研發中心已確定進駐高雄亞灣區，將透過與台灣國立大學合作，及相關半導體AI廠商共同合作，讓亞灣區成為齊聚半導體封裝、高速傳導及AI應用研發基地。

此行訪美，陳其邁前往矽谷超微總部與梁見後交流，會中美超微向介紹近年提升AI運算數據中心和邊緣基礎設施現代化的發展。

高市府團隊赴矽谷拜訪思科，盼持續深化高雄合作計畫。（圖／高市府經發局提供）

梁見後肯定高雄主權AI平台發展具有極大的未來應用潛力，是在智慧醫療領域，未來可透過更即時數據分析提升醫療創新的發展效率。

思科資深副總裁Muhammad Issa與陳其邁會面後則強調，現正與輝達合作透過深度晶片整合、企業解決方案開發及高效能網路技術，推動AI普及化，高雄的科技產業基礎與此願景契合，打算在高雄建立展示中心，發展在地供應鏈並培育AI人才。

高市府團隊赴矽谷拜訪思科，盼持續深化高雄合作計畫。（圖／高市府經發局提供）

陳市府團隊也與全球排名前五的學研型新創加速器Berkeley SKYDECK，討論如何串聯矽谷創投與全球新創生態圈，盼讓高雄產業與全球科技產業緊密接軌。