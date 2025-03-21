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律師控檢察官誘導沈慶京、脅迫「賣柯求榮」

記者林孟潔、王聖藜、王千豪、蕭雅娟／台北21日電
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京華城案在押被告沈慶京20日坐輪椅出庭。（記者杜建重／攝影）
京華城案在押被告沈慶京20日坐輪椅出庭。（記者杜建重／攝影）

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨前主席柯文哲，昨被提審到台北地院開庭，委任律師指檢方有押人取供嫌疑及白色恐怖既視感，請求無保釋放；檢方則反控律師利用輿論影響審判、抹黑，以沈的家人在國外、全案尚未交叉結論等理由建請續押。檢辯激烈攻防，法院裁定沈慶京還押台北看守所。

北院昨進行圖利京華城容積獎勵及行收賄案準備程序。沈慶京的律師表示，檢察官去年10月11日通知要就地訊問沈慶京，先說要「聊一聊」，便在沒錄音、錄影狀況下表示已查了柯文哲USB內容，「你不要替他掩護，不說的話沒辦法交保，公司也會有問題。」同年10月14日，檢察官以「視察」名義再度要求沈認罪，10月18日開庭前又要求認罪，「檢察官誘導脅迫不成功不代表沒這件事」，請求法官參考。

律師說，檢察官控訴沈慶京五項犯罪事實都是建立在想像力上，羈押目的不正當，且與沈同間戒護病房的病友也稱檢察官10月12日也去找沈，告知不配合會影響保外就醫機會，「檢察官有押人取供的嫌疑，更有白色恐怖的既視感」，沈快80歲了，身體不舒服，因不願意「賣友求榮」遭羈押，請求無保釋放。

檢察官強調依法「視察」沈慶京羈押處所，沈反映律師未告知減刑規定，檢察官才依法告知，並無威逼利誘，更無律師所指「檢察官衝病房訊問沈慶京」一事。另外，當天沈委任的三名律師均在場，也在筆錄上簽名，為何沒抗議遭威逼利誘？律師是刻意模糊圖利、行賄焦點，利用輿論施壓看守所及公務員，與沈慶京於京華城案中對付北市府公務員的手法如出一轍。

檢方指控沈慶京透過七個人頭戶行賄柯文哲210萬元（台幣，下同，約6.3萬美元），另透過秘書提領1500萬元行賄。沈慶京說，去年4月登報指北市前副市長林欽榮在容積率上霸凌，他就被控行賄柯文哲；捐款給民眾黨是事實，但不是行賄，也從未和柯談過對價，「我以行賄為恥辱，創業以來從不行賄官員」。

沈慶京說，羈押期間健康惡化，過年期間還排出方糖大的血塊，關在監獄會加速死亡。

另外，台北地檢署以「視察」來反駁到醫院「密室審訊」的指控，但根據相關公文，北檢曾發文部北醫院「本署檢察官得否到院訊問？」獲回覆「建議近距離於本院進行訊問為宜」。北檢另發文給台北看守所「請貴所代為安排偵訊場地」，載明「本署訂於113年10月11日下午4時於衛生福利部台北醫院訊問在押被告沈慶京」。

黃國昌昨表示，台北地檢署撒了一個謊以後，就要用更多的謊言來掩飾之前的謊言，明明就是「假視察，真逼供」。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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