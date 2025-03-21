指沈慶京被要求咬柯文哲 黃國昌嗆北檢「刑訴怎麼學的」

台北地方法院審理京華城及政治獻金案首度提訊北市前市長柯文哲 出庭，民眾黨 主席黃國昌 等黨公職現身旁聽。黃國昌預告未來每一庭都會到場，強調清廉跟公開透明是民眾黨價值，自己仍相信柯文哲的清廉，「我沒看到他拿錢放進自己口袋，否則以我的個性跟標準是不會容忍的。」

黃國昌坦言，檢調單位去年搜索中央黨部，對他個人造成很大震撼。他說，民眾黨在京華城案沒有角色，執政黨搜索主要在野黨更讓人震驚。

黃國昌批，看完起訴書後非常驚訝，不僅充滿臆測，更多個人主觀評價，「比較像政治攻擊文書」，犯罪要件幾乎沒有證據支撐，無法接受執政者利用媒體、檢調追殺政治對手。

「今天柯文哲可以被這樣對待，明天任何人都可能被這樣對待。」黃國昌表示，台灣曾走過國民黨威權統治時期，大家都以為已經民主化並走向法治道路，沒想到再度發生這樣的事，儘管站出來講話可能被質疑偏袒自家人，但民眾黨始終在捍衛台灣的司法程序。

「完全沒有收賄的證據…」黃國昌昨在開庭前受訪說，沈慶京被檢察官非法偵訊，要求要咬柯文哲，「我想請教台北地檢署，你們是怎麼學刑事訴訟法，是教你要先聊天不做筆錄，聊天期間威脅利誘？哪門子正當法律程序？」