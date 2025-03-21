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柯文哲涉侵占政治獻金案 黃珊珊批監院「將依法提救濟」

記者林銘翰、翁至成、蔡晉宇、張曼蘋、游明煌／連線報導

民眾黨前主席柯文哲涉侵占政治獻金，監察院裁罰374萬元（台幣，下同，約11.3萬美元）罰鍰並沒入5579萬餘元，民眾黨政治獻金善後小組召集人黃珊珊20日表示，政治獻金本應如實申報，有錯漏就補正，但「監察院顯然沒有要讓我們補報，民眾黨會依法提出救濟。」

黃珊珊表示，監察院可依法審視政治獻金有無核實申報，但不該把所有「非政治獻金」視同政治獻金，監察院如此擴權裁罰，無視相關法規、侵害人民權益。

黃珊珊說，會計師錯報、漏報進而虛報，司法偵查證明柯文哲是受害者，漏報與錯報金額均有相關金流，全數用於2024年總統大選，儘管多次向監察院申請補正，但至今未獲同意。

黃珊珊批評，監察院明知柯文哲與相關當事人遭羈押禁見，所有憑證正本也都遭到法院扣押，根本無法如期查對帳目，仍然選擇延誤補正開罰、透過新聞稿撇清責任，搶先羅織莫須有罪名以迎合上意真可謂用心良苦。

她強調，柯文哲演唱會與木可公司販售小物所得均屬正當商業行為，監察院裁處沒入於法不合；是否要以相同標準徹查「賴桑小舖」、「小英商號」？不查就是雙標。

監院人士說，監察院廉政委員會固定每月第三周的周三開會，與法院何時開庭毫無關係。

柯文哲 民眾黨 總統大選

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