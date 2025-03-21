新聞評論／民進黨僅4成民意便悍拒制衡 完全執政必更濫權

配合卓內閣的「人民是頭家」大罷免 下鄉宣講，賴總統先一步鳴槍發出「17條」的威嚇令，府院前呼後應，頓時把台灣政治形勢炒成一片肅殺。「賴17條」其實只是精心調配的「前菜」，主要目的，在塑造「敵人在國內」的氛圍。隨著陸配網紅「亞亞」遭限期勒令出境，綠營指控在野黨與中共是「四合一敵人」，立刻把大罷免情勢燒得火熱。

執政權在手，就有這種便利。即使得票民意才四成，但只要手上行政權一發威，便足以把百姓嚇得噤若寒蟬。官員嘴裡喊著預算被刪凡事動彈不得，但要下鄉開講呼喚罷免，各種所需的資源立馬到位，無一欠缺。要論社會資源，各色親綠媒體、環團、側翼、文人學者，早已收編完成，聲量震天。對付在野黨更簡單，你通過的法案我一概「覆議」，覆議不過，還有「釋憲」的法寶伺候；把所有法案以程序牛步拖到地老天荒，看看最後誰的神通廣大。

台灣民主走到今天，明顯進入了「撞牆期」，非但無法再往上提升，而且日漸深陷於「內耗」與「自噬」。民主無法再提升，是因為主政者無法打開心胸和耳朵聆聽不同意見，卻一味堅持己見，鞏固著自己既有的權力和利益。上個世紀九○年代是台灣民主最勃發的年代，人們每天討論的都是如何「改革」，使國家制度更臻完善。而如今，在野黨推出的各種國會改革五法、財劃法、選罷法等改革提案，均遭賴政府隻手擋下，連一點討論的空間都不給。

賴清德 身為元首的強勢與傲慢，令人難以理解。他是個只有四成民意支持度的總統，而民進黨 在國會的席次占比也僅四成多，是第二大黨。如此「雙少數」的執政黨，卻表現得如此強硬，毫無溝通妥協意願，其結果必然是「執政空轉」，不可能有任何政績。卓揆上任迄今將滿一年，他除了「五度覆議」寫下空前紀錄，對人民作出的服務和貢獻幾近於零，他不覺得慚愧嗎？

賴清德的強勢與傲慢，應是性格使然。但對國家而言，一個不知審時度勢的總統，其實是危險的；而一個無法節制權力用度的元首，則可能為公眾帶來災難。賴清德在台南市長任內曾經拒進議會，在辭去閣揆職務後則公開與蔡英文爭鋒；這兩個事件，都反映出他性格的「執拗」，但或者也有其「理想」的一面。如今賴清德就任總統近一年，人們發現其「理想」的一面幾乎蕩然無存，而執拗的一面則全面浮現。亦即，「清純」的賴清德已然消失，「霸道」的賴清德正在興起。

這樣的變化，一則可能與他的用人圈圈狹小有關，導致他未能接收到更開濶、更人性的建言；二則也可能與他本身的政治成長歷程有關，使他受限於經驗，難以作出更超乎凡俗政治的決斷，以更有利於國家社會的發展。在這種情況下，他一方面選擇用冷酷的「覆議」和「釋憲」來絞殺國會的新法案；另一方面，則企圖利用粗暴的大罷免來「光復」民進黨的國會主導地位。可怕的是，他跟隨總召柯建銘的戰歌起舞，竟渾然不覺自己在踐踏民主。

柯建銘是走到政治垂暮之年的人，本人已不在乎聲名，只想享受報仇的快感，所以敢大膽祭出大罷免的殺手鐧。而賴清德的總統任期剛剛開始，就要用粗暴手段推翻全民的大選民意，這真的是缺乏智慧的選擇。重點在，民主政治並不是區區幾個政黨的權力爭奪戰，它更嚴肅的一面是要面對人民、造福社會。請問，賴清德奔馳蹊徑去踩碎去年大選結果，人們會相信他仍有心服務百姓嗎？