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黨政不分…府秘書長潘孟安兼任黨職 藍轟：民進黨不演了

記者李成蔭／台北20日電
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(記者蘇健忠／攝影)
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(記者蘇健忠／攝影)

總統府秘書長潘孟安將出任民進黨2026選舉先期策略小組召集人，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，潘黨政不分、違反行政中立，領著納稅人的薪水卻去處理黨務，民進黨過去行政中立喊得震天響，現在是不演了？國民黨立委徐巧芯則認為，民進黨正盤算大罷免與2026選情，國民黨縣市長必須有危機感，要守住自家立委。

2026年地方首長選舉進逼，民進黨中執會今天成立「2026選舉先期策略小組」，由總統府秘書長潘孟安擔任召集人，成員則採派系平衡，黨內六大派系各有一人，另外加上民進黨立院黨團總召柯建銘。

王鴻薇批評，潘孟安現在是黨政不分，作為總統府秘書長，是總統府最高幕僚，如此作為有謹守行政中立分際嗎？民進黨過去行政中立喊得震天響，但如今此舉已經嚴重違反行政中立，潘領著納稅人的薪水，卻去黨的選舉策略小組，民進黨現在是不演了？

王鴻薇分析，民進黨黨內現在高雄、台南等地已經殺得刀刀見骨，民進黨中央可能為止血趕緊籌組選舉策略小組，但潘孟安自己也被點名可出戰高雄市長，若非球員兼裁判，就是已經「內定出局」了？

徐巧芯也說，潘孟安此舉是否有瓜田李下之嫌？現在黨秘書長林右昌、新北黨部主委蘇巧慧均力爭新北市長提名，是否會介入引發關注。不過可以確定的是，民進黨這麼早就開始布局，可能在盤算大罷免可成功幾席，接下來要打擊一些縣市長。

徐巧芯呼籲，國民黨縣市長必須有危機感，守住自家縣市內立委，以避免衝擊2026縣市長選情。另外，賴清德總統在黨務中的整合功力確實較差，黨內吵架情況層出不窮，可能也是為此早點設立，以解決他們內部派系問題。

民進黨 國民黨 罷免

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