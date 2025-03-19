柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕：媽媽原諒你 卓榮泰護柯：回憶母愛吧

民進黨立院黨團總召柯建銘。(記者葉信菉／攝影)

民進黨立院黨團總召柯建銘 點名台中市長盧秀燕，「人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨 」，引發議論；被稱為「媽媽市長」的盧秀燕，昨出席市政會議前被媒體包圍堵訪，盧暫停腳步說「媽媽原諒你」，隨即頭也不回走入會議室。

柯點燃的戰火也燒到自稱「水獺媽媽」的民進黨立委蘇巧慧；新北市國民黨議員陳偉杰批評，蘇巧慧面對如此不尊重職業婦女的言論，應該在「回歸家庭」、「譴責老柯」之中二選一吧。

「請蘇巧慧幫忙說句公道話」藍營議員蔡淑君說，很難想像民進黨的女性，連一句為盧秀燕打抱不平的話都不敢說。

藍營議員白珮茹表示，奧運金牌拳擊女將林郁婷遭性別歧視，蘇巧慧馬上挺身而出，柯建銘說盧秀燕應回歸家庭主婦，「水獺媽媽」不覺得刺耳嗎？

國民黨批評，這就是民進黨上下貫徹的作風？長期支持性平的副總統蕭美琴有何看法？力推性平政策的立委范雲也要視而不見嗎？籲柯建銘應道歉負責。

面對在野立委聲討柯建銘，行政院長卓榮泰 昨在立院備詢時為柯建銘緩頰表示，「這或許是柯建銘對母愛的回憶吧。」國民黨批評，卓榮泰歪解歧視性言論，護航柯建銘，為了民進黨惡搞大罷免，赤裸地放棄性平價值。

國民黨指出，柯建銘為了操作大罷免，竟將矛頭指向盧秀燕，稱「人家叫妳盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」這不僅是汙辱競競業業的女性政治工作者，更是貶低家庭主婦；柯建銘歧視女性言論是事實，卓榮泰竟反而歪解為「母愛」，按照此邏輯，未來難道卓榮泰面對「男性家暴」，要說「或許這只是對父親威嚴形象的愛的記憶吧？」未來難道卓榮泰面對「職場霸凌」，要說「或許這只是童年打鬧的美好回憶吧？」

國民黨表示，面對同黨失言，卓榮泰理應拿出道德勇氣勸戒，但顯然從這種荒唐的對話裡，只是證明如果不是卓榮泰喪失正常人認知語言的能力，就是為了民進黨大罷免已經喪心病狂到不可理喻。