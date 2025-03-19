新聞評論／老柯酸語盧媽 花媽不該仗義執言？

台中市長盧秀燕（中）「盧媽」的形象深植人心，沒想到被立院民進黨團總召柯建銘大酸「盧媽應回歸家庭」；盧秀燕今早神回一句，「媽媽原諒你」。(本報資料照片)

民進黨 「打盧」愈來愈粗暴，老綠男毫不掩飾政治霸凌。立院民進黨團總召柯建銘 大酸台中市長盧秀燕，「盧媽應回歸家庭」；盧秀燕很大器，神回五字箴言：「媽媽原諒你」。不過，監察院長陳菊 向來以「花媽」聞名江湖，如果稱盧媽就該回歸家庭，花媽又該怎麼說？

行政院長卓榮泰日前才親率大軍直搗台中開講，拉抬罷免台中藍委「盧媽三子」的氣勢。柯建銘18日再加碼，直指盧秀燕不要選總統了，「人家叫妳盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」。毫無疑問，盧秀燕已成民進黨主要對手，府院黨打盧不手軟，但網路引用明成祖朱隸的一句順口溜：「莫逐燕，逐燕日高飛，高飛上帝畿」，暗指打盧過頭將適得其反。

柯建銘最近發言有如「脫韁老馬」，語不驚人死不休，反倒激發在野黨女性意識群情激奮。立委徐巧芯嗆聲，老柯是「沙豬式指控」，柯自己才該思考真的該退休；立委許宇甄也批，柯性別歧視言論顯見民進黨性平工作不及格，且柯兒子因毒品案緩起訴，應是父親當得太糟，所以才沒人稱「柯爸爸」。網友反諷，柯建銘號稱老柯，是否該回家養老？

「老綠男」大沙文主義不是新聞，民進黨前主席蔡英文初上任時也曾飽受欺負，已故的獨派大老辜寬敏還曾留下「穿裙子的不能當三軍統帥」名言。可怕的是，歷經八年的女總統執政，民進黨性別意識還停留在「山頂洞人」時代，不僅民進黨男性高層幸災樂禍，連女性政治人物全都選擇性保持沉默。對於老柯歧視性言論，推動同婚法案的蔡英文、支持性平的副總統蕭美琴、力推性平政策的立委范雲都同意嗎？

政治人物應該為民喉舌、縣市長更是地方父母官，自稱「爸爸」、「媽媽」不僅是展現視民如親的態度，更是自我期許，沒想到竟成柯建銘酸言酸語的話柄。不過，國民黨有「盧媽」，民進黨還有大、小「花媽」，老柯胡亂酸「盧媽」，他敢嘴「花媽」嗎？賴清德總統認同柯總召的說法嗎？

陳菊日前傳出身體微恙、住院休養，連賴總統召集的五院會商都缺席，她上次現身已不知是何年何月？但陳菊仍是御史大夫之首，不僅肩負監督朝政、百官官箴之責，陳菊還有一個至高身分，就是國家人權委員會主委，人權是普世價值，不論性別，霸凌零容忍。

從美麗島時代開始，陳菊從政之路滿布荊棘，她比任何女性都深刻知道，在男性沙文政壇打拚是多麼困難，翻過美麗島篇章，沒想到如今民主時代還可以聽見清朝纏小腳般的退步言論。看到盧媽被老柯貶抑，花媽不該仗義執言嗎？