民調：43%民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全台爆發

大罷免共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，戰火延燒全台。(本報資料照片)

大罷免 共35件泛藍陣營立委邁入第二階段連署，門檻為選區內至少10%選民參與，每個選區動輒4、5萬份連署書，難度不小。台灣民意基金會今天公布最新民調 ，針對民眾對參與二階罷免連署的態度傾向，43%可能參與、53%不可能。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，各選區二階罷免連署通過可能性正節節升高，儘管表示不會參與的公民仍明顯過半數；但主要政黨已發動或預備發動全國性大型群眾宣講，很可能讓已經悄悄點燃的大罷免野火全境爆發，對台灣民主構成難以預測的傷害，後果堪憂。

進一步檢視交叉分析，年齡部分，除65歲及以上者外，其他年齡層皆呈現大多數人不參與二階罷免連署，老人儼然將成為這波大罷免的主力；從教育背景看，除了初中、國中教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒不參與二階罷免連署。

從政黨支持傾向看，民進黨 支持者，79%可能，18%不可能；國民黨支持者，11%可能，86%不可能；民眾黨支持者，21%可能，76%不可能；中性選民，23%可能，68%不可能；民進黨支持者有高度可能參與二階罷免連署，在野與中性選民興致缺缺。

從6都16縣市角度看，除台南市之外，其他5都16縣市都呈現多數人不參與二階罷免連署。

台北市46%可能，48%不可能；新北市，43%可能，53%不可能；桃園市，45%可能，52%不可能；台中市，42%可能，56%不可能；台南市，46%可能，45%不可能；高雄市，45%可能，50%不可能；其他16縣市平均39%可能，57不可能。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全台為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。