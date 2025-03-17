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陸配言論爭議 卓榮泰：武統就是暴力 請離開

記者朱冠諭、黃婉婷／桃園17日電
行政院長卓榮泰16日在民進黨「人民是頭家」政策宣講會上強硬表態，直指武統主張是暴力行為，主張武統的人請離開。(視頻截圖)
行政院長卓榮泰16日在民進黨「人民是頭家」政策宣講會上強硬表態，直指武統主張是暴力行為，主張武統的人請離開。(視頻截圖)

陸配「亞亞」因武統言論，被廢止在台依親居留許可。行政院長卓榮泰昨天在民進黨「人民是頭家」政策宣講會上強硬表態，直指武統主張是暴力行為，桃園作為國家的門戶，歡迎友好國家來訪，但對於主張武統的人，無論身分為何，就請他離開。

卓榮泰強調，武統是暴力，暴力就是跟全民為敵，只要跟全民為敵，就要請他離開這個地方；特別感謝內政部長劉世芳帶領的團隊，對主張武統的人採取行動，讓對台灣不客氣、主張武統的人在最短的時間內離開台灣；台灣絕不容許武統力量破壞安寧，「台灣不歡迎這種人，請你回去你的地方。我們台灣要維持尊嚴，維護國家的主權。」

針對國防議題，卓榮泰提到大陸軍事活動頻繁，大陸的軍機、軍艦隨時在台灣周邊演習，國防部的預算卻被立法院凍結，國民黨、民眾黨主導的國會「不顧台灣這些英雄守護國土的國軍，大量向我們刪除、凍結預算」，負責海上安全的海巡署預算也面臨類似問題。

卓榮泰表示，賴清德總統日前在國安高層會議指示，國防預算要達到GDP 3%「我們想要向全世界展示自我防衛的決心，向全世界表示一個正確的消息，說我們自己維護自己。」

卓榮泰也說，面對中國威脅，和平有兩種選擇，「一種是我們國家夠強，一種是束手投降。」呼籲民眾支持將國防預算提高到GDP的3%「讓我們的國軍英雄保護我們的國家。」

此外，綠營罷免二階大打熱戰，前天啟動「人民是頭家」政策宣講，首場選定台中，據指出，一天就讓中彰投罷團進帳千份連署書。但總統府資政謝長廷昨形容這是「惡的循環」，導致公務員集體無力。

謝長廷連日表達憂心，他昨天在臉書發文指出，罷免必須先有「惡」存在，如濫用權力惡奴欺主、勾結外敵威脅人民生存等才能發動行使。但他認為，綠營指為惡質要罷免的民代，當事人或其支持者可能看法完全相反，這是浪費社會資源和時間，削減台灣優勢和能量，公職人員更難置身度外，別無選擇，只能跟著走，造成集體無力感。

卓榮泰 罷免 賴清德

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