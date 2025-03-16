國安修法攻防 綠將排審炒熱大罷免 藍：用更大民主因應扣紅帽

國民黨立委賴士葆表示，他們會訴求用更大的民主來因應民進黨扣紅帽。（本報資料照片）

賴清德總統提出中國大陸對台五大國安威脅、17項因應策略後，民進黨 立院黨團也預計在4月份陸續排審相關法案，替大罷免 添柴火。國民黨 立院黨團書記長王鴻薇表示，早有心理準備，國民黨也會思考是否提出對案；國民黨立委賴士葆則說，將用更大民主因應綠營扣紅帽子。

民進黨人士不諱言，民進黨已定位立院這會期為「國安法會期」、「大罷免會期」，與府院黨分進合擊，凸顯藍白親中立場，炒熱大罷免連署、投票氣氛。

王鴻薇直言，當國民黨在講民生法案的時候，民進黨已經開始提案，尤其現在「賴17」推出後，限縮言論自由、人民遷徙自由等，這就是想要轉移民生法案的焦點。

賴士葆表示，他們會訴求用更大的民主來因應民進黨扣紅帽，例如用公投讓全民決定是否支持賴總統的恢復軍審法，以及限縮兩岸人民交流等政策。另外，當然也要持續推動民生法案，如還稅於民、重啟核電減少台電虧損，以抑制電價上漲等。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷也說，賴清德未經跟社會溝通討論，即貿然恢復「軍事審判」，引發諸多質疑和不安，負責執行的國防部長顧立雄更違反過去「絕對不允許軍法復辟」的承諾，民進黨立院黨團總召柯建銘過去也說「軍事司法審判基本上已經違憲」，在在顯示民進黨的昨是今非、自打嘴巴，為了幫大罷免添柴火無所不用其極。

張啓楷強調，民眾黨捍衛國家安全的同時，也重視台灣的自由民主和人權不能因此倒退，等民進黨政府提出相關法律案和具體條文，民眾黨委員會嚴格審視及把關。

行政院則表示，對於17項策略究竟牽涉多少修訂法律或辦法，各部會仍在盤點研議。

民進黨立委陳冠廷表示，他已提出「國家安全法」、「反滲透法」、「國家機密保護法」三部法案修正案，明確要求設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理相關案件。