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繼扁、蓮之後 謝長廷也反對大罷免 稱「惡的循環」

台灣新聞組／台北16日電
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現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
現任台灣總統府資政、前駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

繼前正副總統陳水扁、呂秀蓮表態反對大罷免後，總統府資政、前駐日代表謝長廷也表示，大罷免是「惡的循環」，民主政治就應該互相妥協。

面對大罷免潮及朝野高度對立，謝長廷說：「什麼都通不過、什麼事都不能做，就來發動罷免，這是『惡的循環』」，他說，民主政治應該互相妥協，執政黨沒有過半、在野黨也選輸了總統，所以要互相協調，這遠比單獨過半的政局辛苦，但也是民主政治如何走到另一階段的再提升。他在新書會上也提到，當年擔任高雄市長要建設捷運，他也要和國民黨妥協，造成他的聲望都降低，但他都任人罵「所以高雄現在才有了捷運」。

謝長廷擔任閣揆時也曾對總預算案提出覆議失敗，謝長廷說，當年他下台不是因為覆議案失敗，是因朝小野大；但閣揆下台再提名一個閣揆，不會構成甚麼壓力，並沒有解決問題，他強調，如何讓政治進步才最重要。

另一方面，謝長廷曾指出前台北市長柯文哲的京華城案起訴書「證據薄弱」，遭綠營支持者質疑謝長廷是有意想爭取司法院大法官。他昨日表明不會接受大法官職務。

謝長廷說，他之前曾在臉書針對柯文哲案的起訴書發表一些想法，他就不會接受什麼大法官，因為如果他接受了，民眾黨又支持他，那就坐實他當時是有目的的，反將矮化他的動機。

對於賴總統宣布恢復軍事審判制度，曾經質疑軍事審判法違憲的謝長廷認為，軍事審判要看對象是一般性或軍人，用在軍人就不違憲，但用在個人就應有限制、要有配套，當年美麗島事件以軍法審判被告，他們才會抗議。

罷免 大法官 柯文哲

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