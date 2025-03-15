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恢復軍審 卓榮泰：1個月提配套修法 藍批：賴汙名化國軍

記者王千豪、屈彥辰、張曼蘋、蔡晉宇／台北15日電
賴清德總統宣布恢復軍事審判，國防部長顧立雄表示，相關法律修正複雜，要徵詢社會各界意見，現無辦法訂出明確時間表。（本報資料照片）
賴清德總統宣布恢復軍事審判，國防部長顧立雄表示，相關法律修正複雜，要徵詢社會各界意見，現無辦法訂出明確時間表。（本報資料照片）

賴清德總統宣布將恢復軍事審判，行政院長卓榮泰昨天表示，一個月時間會把配套修法計畫做出來，國防部長顧立雄則說，相關法律修正複雜，現無辦法訂出明確時間表。國民黨主席朱立倫批評，賴清德將檢討修正原因指向前線防衛中共的國軍，令軍心大受打擊，應向遭受汙名化的國軍道歉。

朱立倫表示，過去前總統蔡英文主張「將軍事裁判權回歸司法院」、民進黨立院黨團總召柯建銘主張「軍事司法審判基本上已經違憲」、國防部長顧立雄要求「軍事審判體系回到司法一元化」等，導致軍事審判程序破碎，結果今天民進黨卻把話吞回去，把髒水潑向國軍。

朱立倫說，賴清德應承認民進黨政治操作，導致軍事審判的歷史問題，並向遭受汙名化的國軍道歉，賴清德也應呼應國民黨主張，提高國軍加給，強化國家安全，提升國軍士氣。

前總統馬英九表示，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？

民眾黨團總召黃國昌表示，賴清德拋出要恢復軍審制度，一片空白，沒有討論、連草案都沒有，軍審法中扮演關鍵地位的國防部長也不見，到底要解決什麼問題、提出什麼解方，大家都不知道。

面對在野質疑，卓榮泰說，當年修法針對是內部軍中凌虐事件，這次是針對外部威脅。過去反對軍法復辟的顧立雄則說，過去軍事審判確實違憲，且不被人民信任，他的見解並沒有改變，接下來要盡最大努力，確保重新開機的軍事審判制度跟過去不同。

民進黨立委賴瑞隆昨在立法院質詢問何時提出軍事審判配套修法？卓榮泰說，各部會正緊密作業，一個月時間會把計畫做出來。

至於軍審新法何時上路，顧立雄說，還要徵詢社會各界意見，現在沒有辦法訂出明確時間表，希望給國防部一點時間。

賴清德 民進黨 國防部

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