賴清德：中國是台灣境外敵對勢力 國台辦回應

台灣賴清德總統13日在國安高層會議後舉行記者會，首次界定中國為「境外敵對勢力」，並宣布將恢復軍事審判，以防堵中方對台灣軍人的滲透。（記者潘俊宏／攝影）

中華民國 總統賴清德 13日召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略。「賴17條」除了恢復軍事審判制度，兩岸交流也全面緊縮，包括清查國人申請中國身分證件、明確影藝人員涉危害國家尊嚴言行的查處範圍、建立宗教團體赴中交流揭露制度及文化、學術、教育等交流審查。

國台辦稱若突破紅線 將不得不採取斷然措施

中國國台辦發言人陳斌華稍後回應說，如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。陳斌華批評賴清德的台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。（記者陳政錄／攝影）

交流限制 藍：將升高兩岸對立

台灣的在野黨國民黨批評，政府以「國安疑慮」為名，強化對兩岸交流的限制，讓兩岸失去對話機會，升高兩岸對立。賴總統不該將所有交流當成統戰，把所有與對岸有接觸的國人都當成共諜，打著捍衛國家安全的大旗，讓台灣的民主制度走回頭路。

唯「德意志」白：綠淪1人政黨

民眾黨立院黨團批評，賴總統一心崇拜威權，不願鞏固深化民主韌性，選擇鑽進「民主退步、自由限縮、人權倒退」的老路。現在的民進黨已經淪為一人政黨，就是唯「德意志」獨尊。

這場國安高層會議以「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」為主題，會後賴清德在記者會上提出5大國安威脅，包括中國對國家主權威脅、中國對國軍滲透及間諜 活動、中國混淆國人對國家認同、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，以及中國藉「融合發展」吸引台商和台青。

去年共諜起訴 賴：是2021年3倍

賴清德表示，去年共諜案起訴64人，是2021年的三倍之多；中國處心積慮對國軍進行滲透及間諜活動，去年涉及共諜案遭起訴的現役及退役軍人，分別為15人及28人，合計占共諜案比率達66%。將全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密等，將交由軍事法院審判。

賴總統指出，軍公教對國家有忠誠義務，內政部、陸委會等部會就國人及軍公教申請中國涉及身分認定的各種證件，包括護照、身分證、定居證和居住證等，持續進行清查及管理。中國及港澳人士歸化台灣社會，須有更多國安考量。

他說，要提高國人赴中國旅遊風險意識、落實與建立各級公職人員、宗教團體赴中交流的揭露制度、嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，及對宗教、文化、學術、教育等交流案件的審查管理。

影藝人員 賴清德指示強化管理

對於部分演藝人員稱呼「中國台灣省」，賴總統指示強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行的查處範圍。

賴總統表示，中國藉「融合發展」吸引台商、台青，他請國安會會同行政部門，就台灣與中國的經貿關係進行策略性的結構調整；也請教育部會同陸委會、經濟部等機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育。