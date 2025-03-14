賴抗中 藍轟操作對立、加溫大罷免 「離戒嚴只差一步 」

國民黨表示，賴清德嘴巴說是要捍衛國家安全，卻在內部找敵人，將「抗中」化為法案，做為大罷免的攻防。圖為為多個罷免團體先前前往中選會遞送罷免藍委連署書。（本報資料照片）

賴清德 總統昨召開國安會議提出反統戰滲透因應策略。國民黨 質疑，賴清德通篇論述是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，嘴巴說是要捍衛國家安全，卻在內部找敵人，模糊的執法空間將變成打壓政治異議的工具。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴清德將「抗中」化為法案，做為大罷免的攻防。

中廣前董事長趙少康 批評，賴清德衝著中國大陸極盡挑釁能事，又展現他的性格缺陷，自卑沒自信而虛張聲勢，不能被人「看衰小」；賴清德不顧台灣安全與民主，獨裁又鴨霸，愈來愈像他們反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。

趙少康指出，美國川普政府把全世界搞得天翻地覆，台灣更是被鎖定針對，因應台美情勢險惡，本來以為賴清德開緊急國安會議是為台灣找出路，結果擺爛任憑美國予取予求，反而痛斥藝人向大陸表忠，只會在內部找敵人，這就是我們的總統。

趙少康批評，賴清德這樣做的原因，除因個性擇惡固執，更想藉由刺激老共，期待激起他們不理性的言行，替民進黨發動的「大罷免」添柴火，不抗中保台，民進黨就不會執政，即使把台海安全放在砧板上，賴清德也在所不惜。

國民黨前主席洪秀柱表示，賴政府幾近準戒嚴狀態，再次暴露其對中華民國憲政根基與兩岸關係的混亂態度。記得賴總統曾在選舉期間說過「中華民國憲法是災難」，當選又說要「維護憲政，深化民主」，這種言行反覆、邏輯矛盾的做法，暴露了其政治操弄的本質。

國民黨表示，國安措施不應該讓民主走回頭路，政府高舉國安疑慮的大旗，卻變成打壓異議、限制多元與自由，最終將傷害台灣所珍視的民主價值，強化自身競爭力，勝過封閉與恐懼，台灣真正需要的是強化自身競爭力與國際影響力，而非以限制交流、打壓異議來保護安全。

國民黨認為，總統提出多項策略或措施是否真能守護台灣、還是僅僅製造恐慌，誤導社會認知，對台灣的民主、自由與經濟造成不必要的限制與損害。

蕭旭岑強調，賴清德稱「中國」已是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」時，代表賴清德在法制上全面將大陸當成敵國，意圖模仿俄烏戰爭模式，藉由引戰、衝突取得通往台獨的路徑。同時希望搏一把取得國會多數，最終階段是要廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，實踐他的「新兩國論」。