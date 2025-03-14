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黑白集／八炯舉報亞亞「調動」賴政府 網紅治國成笑話

黑白集
網紅八炯。（記者王思慧／攝影）
網紅八炯。（記者王思慧／攝影）

劉姓陸配在抖音裡是個粉絲數十萬的網紅，她經常以大陸視角針砭時局，甚而扯到了「武統」話題，嗆辣言詞終於被人舉報。移民署大張旗鼓地約談，還決定廢止她的依親居留。這時八炯跳出來說：「就是我檢舉的啦！」一派為民除害的得意。

八炯也是網紅，跟這位網名「亞亞」的陸配算是同行。但八炯的反中人設占盡便宜，躲在幕後檢舉一下，賴清德政府便依計究辦。亞亞寄人籬下，哪怕粉絲數勝過八炯，也得黯然離台。國台辦得知，罵八炯宵小之輩、雞鳴狗盜，並無濟於事。

綠營多年吹捧的台獨英雄鄭南榕，是為了百分之百的言論自由自焚。如今，統一言論顯然被摒於「百分之百」的範疇外頭。鄭南榕地下有知，是高興，還是嘆息？

問題不在八炯，而在賴政府。兩岸形勢詭譎，川普的副防長候選人柯伯吉聽證時表示，台灣並非美國生死攸關的利益，承諾保衛台灣成本大於收益；副助理部長人選達默去年也說，就算台灣失守，美國人民照過繁榮生活。棄台論日漸盛行的當口，賴政府卻被八炯、閩南狼這類丑角牽著鼻子，陷在誰是匪諜的荒誕中，不能自拔。

亞亞的武統論左右不了習近平與解放軍，但八炯卻能調動賴政府官員，鎮日清查誰領了中國身分證。偌大政府聽命一個蹩腳網紅，誰把自己活成網紅治國的笑話？（轉載自聯合報）

賴清德 解放軍 依親

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