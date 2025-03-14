新聞評論／美國開口了 賴政府要轉身擁抱核能嗎？

立法院12日總預算和「財劃法」覆議案，行政院遭雙殺。（記者杜建重／攝影）

立法院表決總預算和「財劃法」覆議案，行政院遭雙殺，這是閣揆卓榮泰 第五度覆議失敗。簡言之，卓揆就任以來一直在「垃圾時間」打滾，攪和政治渾水，卻不見施政企圖。儘管各界呼籲賴政府檢討能源政策，當局絲毫不為所動；但美國在台協會（AIT）處長谷立言 近日稱願提供我國新核能技術，卓榮泰雖然仍只說「有新的核能技術，我們當然願與世界合作」，但以賴政府向來全面倚美之立場，是否改變反核政策，令人好奇。

卓榮泰在谷立言發言之後對歡迎新核能技術的表態，究竟只是表面上迎合谷立言的提議，或者真心想要放下民進黨 的「非核」精神，一時仍虛實難辨。台灣能源政策錯誤累累，已是世所皆知。諸如：比重過高的火力電廠造成高碳排高汙染，昂貴的綠電供應不穩，又因「買高賣低」造成台電虧損累累，同時敗壞官箴並圖利了綠電周邊的綠友友集團。外界高呼改革，賴政府始終充耳不聞。兩千萬人叫不醒的政府，如今只因谷立言的幾句話，閣揆就以「新核能技術」應和，是否意謂政策的轉向，值得觀察。

值得玩味的是，卓榮泰在國會答詢相關問題時，把核能一刀切，分成「舊核能」和「新核能」兩類。依其言，台灣現有的核電廠，皆屬「舊核能」，因此須全部關閉汰除；而美方提供的是新核能技術，因此歡迎合作。如此一來，不僅輕巧地討好了美國政府，同時也為「非核家園」的轉向埋下伏筆。卓揆能假藉美國之力，順勢擺脫已經「退流行」的非核神主牌，這可真是神來一筆！

美方對我國能源政策表態提點，這已不是首次。台灣美國商會對台灣電力供應的穩定與否，近年來多次表示憂慮，批評能源轉型政策進度落後，有缺電之虞。近日一場台海能源兵推，與會專家皆認為，只要一開戰台灣就會陷入能源危機。AIT前處長司徒文還在會中質疑：「台灣政府為什麼反核？」隨後谷立言接受綠媒訪問，便稱美國可出售液化天然氣或核能機組給台灣，作為可靠的能源來源。在台積電剛宣布將赴美投資千億美元之際，谷立言的表態和卓榮泰的回應，在在令人玩味。

從追求能源政策健全的觀點，卓榮泰願意揚棄民進黨的「非核」神主牌，我們表示歡迎。然而，卓榮泰把核能分成新、舊兩種，聲稱僅願與新核能合作，顯示其認知仍有破洞，完全未意識到問題的本質。目前世界上具有核電優勢的國家，都是用卓揆所謂的「舊核能」技術產生的電力，這並不影響其核電廠安全性，因為核能是成熟的技術，重要的是電廠的細心保養維護。至於所謂「新核能」的小型模組化反應爐（SMR），則因規模小、成本低、靈活性高，風險也較低。問題是，必須設置許多小型核電機組，才能達到一個現有核電廠的發電量；以台灣的地狹人稠，在用地取得上未必容易。

進一步看，若卓榮泰堅持未來核電只能採「新技術」，台灣既有核電廠皆必須先關閉；那麼核三的千億造價、核四的3000億建廠費用，均將付諸流水。這數千億費用，若全部記在台電帳上，已岌岌可危的台電即可能宣告破產；若不由台電吸收，那就要由政府編列特別預算來打消呆帳。試問，卓榮泰會選擇哪一條路？最近賴政府計劃補貼台電一千億元的預算未過，行政院即揚言要漲電價；像這樣，把政府無能和錯誤的代價都算在民眾頭上，是負責任的作法嗎？

卓榮泰要擁抱核能，是正向轉變，但若只是為了討好美國，那就太可悲。轉向擁核，有很多問題要解決，請勿拖到大缺電才想清楚。