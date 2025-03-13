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總預算、財劃覆議遭否決 卓榮泰吞5敗 綠藍白將再出招

台灣新聞組／台北13日電
立法院12日針對行政院所提總預算、財劃法覆議案表決，綠營不敵藍白立委人數優勢，兩項覆議案均以61票反對、51票贊成，遭到否決。（記者杜建重／攝影）
立法院12日針對行政院所提總預算、財劃法覆議案表決，綠營不敵藍白立委人數優勢，兩項覆議案均以61票反對、51票贊成，遭到否決。（記者杜建重／攝影）

立法院昨天針對行政院所提總預算、財劃法覆議案表決。在民進黨立院黨團總召柯建銘指揮下，民進黨團幹事長吳思瑤高舉投票樣張，提醒同黨立委不要投錯。但綠營不敵藍白立委人數優勢，兩項覆議案均以61票反對、51票贊成，遭到否決。行政院長卓榮泰去年上任後，已經五度提覆議，全部遭否決，已創下紀錄。

立法院12日針對行政院所提總預算、財劃法覆議案表決。在民進黨立院黨團總召柯建銘（...
立法院12日針對行政院所提總預算、財劃法覆議案表決。在民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）指揮下，民進黨團幹事長吳思瑤（中）高舉投票樣張，提醒同黨立委不要投錯。（記者杜建重／攝影）

行政院回應指出，對於結果感到遺憾，將持續研議合法合憲的救濟方式，也將持續以各種方式向國人說明政府施政可能會受到的影響，及對未來政策的規畫。卓榮泰昨晚也在臉書預告，有必要時，將到各地向大家報告。民進黨將啟動「人民是頭家」政策說明會，展開八場下鄉宣講。外界質疑是在為大罷免加溫，民進黨立院黨團總召柯建銘昨坦言，二者看起來無關，但互為表裡。

對於卓榮泰將領軍宣講，藍白也準備反制。民眾黨主席黃國昌昨宣布舉辦「人民要當家」宣講，首場活動預計3月23日在新北市登場。民眾黨文宣部主任李頂立表示，執政團隊拿國家資源大內宣，享有史上最優渥的執政資源，民進黨政府竟稱沒有辦法執政，現在竟然要率團下鄉宣講，傳出目的是助攻大罷免，真是民主憲政的笑話。民眾黨發言人張彤表示，民進黨政府選擇倒行逆施，持續造謠，民眾黨為了撥亂反正，因此正式啟動全國宣講活動。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，國民黨將由中央與地方黨部規畫宣講，屆時會宣傳反罷免、闢謠總預算、解釋財劃法等，也會搭配公投議題，以及讓各地方政府談財劃法修法過後會端出什麼政策，讓選民了解在野黨政策。

國民黨團總召傅崐萁表示，民主國家的閣揆，公然向在野黨立委發動大罷免，這是何其不幸的國家、何其不幸的民主，完全是最錯誤的示範，「民進黨不演了，把真面目露出來了。」

國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨做了很多努力，現階段工作是讓所有黨籍立委準備好，勤跑基層並在立法院對民生法案全力以赴，也請所有縣市長共同努力，團結一致、努力對外。

行政院認定立法院上會期通過修正財政收支劃分法部分條文，以及今年度中央政府總預算案有窒礙難行之處，2月27日提起覆議，立法院昨下午記名表決。

昨天投票表決前，兼任民進黨主席的賴清德總統也在民進黨中常會喊話，總預算案攸關國家政府的基本運作、財劃法則會影響政府財政及事權分配的合理性，都與國家發展及人民利益有密切關係，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。但開票結果一如外界預料，兩覆議案均遭否決。

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