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新聞眼／閣揆帶頭下鄉吹響鬥爭號角 綠營寧戰不和

記者 黃婉婷
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行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）
行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

賴政府上任未滿一年，卓內閣覆議已吞五連敗，朝野關係降至冰點，劍拔弩張。面對連番挫敗，賴政府不選擇檢討政策，反而展開下鄉宣講，吹響鬥爭號角，為大罷免添柴火。這不僅是執政無方，也凸顯民進黨「寧戰不和」。

財劃法長達25年未修，民進黨在野時多次提出修法草案，如今卻把修法當作毒蛇猛獸，政院遲遲不提版本，還定調「現行版本就是最好版本」。不過，藍白修法前，政院宣稱2025年能提出院版；此次覆議表決前，卓揆又稱「手上一直有版本」，結果版本就是「現行版本」。這番反覆說詞，也凸顯賴政府根本無心修法。

2002年，同樣是綠營執政、國會泛藍過半，時任行政院長游錫堃對在野所提的財劃法提出覆議，他並允諾無論結果如何，都會在三個月提出兼顧各方需求的版本，最終靠著遊說、協商，破天荒讓泛藍跑票、無黨籍倒戈，這也可歸功時任總統陳水扁、游錫堃積極與時任立法院長王金平協商、溝通。

時至今日，民進黨卻選擇完全不同的路線，執政不提版本已經理虧，不但提起覆議，甚至立院還未表決，就揚言無論覆議是否通過，都要下鄉宣講。在此期間，賴總統雖召開五院協商卻未能達成共識，政院提覆議後也未見綠營大力遊說。

從賴政府的強硬姿態來看，這已非「沒有協商空間」，而是「不想協商」；若政府真心認為財劃法攸關地方發展，理應拿出具體方案與在野溝通，而非讓行政院長帶頭下鄉，將國會戰場拉向群眾戰場。

政治是高度妥協藝術，當年綠營靠協商翻轉劣勢，值得借鏡。否則，執政黨煽動對立，或許能激起部分民意反彈，但只會進一步撕裂朝野關係，使法案在立院的審查過程更加困難，最終也將引火自焚。

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