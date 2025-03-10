我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

柯爸告別式撤賴花籃、拒總統府弔唁 柯妹：原因不用問吧

台灣新聞組／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式家祭。(民眾黨提供)
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式家祭。(民眾黨提供)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，昨天舉行告別式，柯文哲獲准奔喪，多名政要也出席。賴清德總統未到場，卻成為話題焦點。傳出總統府原本也要派代表參與，但柯家人委婉拒絕。

本報系聯合報報導，禮廳門口，最明顯處有前總統陳水扁、立法院長韓國瑜與前總統蔡英文的花籃。外傳總統府有送花籃致意，但現場並未陳列。承辦禮儀公司表示，未簽收到總統府花禮。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，總統府原要派代表致意，但柯家人婉拒：「總統府事務繁忙就不用，國家大事為重，不需要派人特地來。」

柯文哲曾參選總統，賴總統「揮刀」肅貪，卻挨批整肅異己，不只藍白陣營，連綠營內部都有所忌憚。賴總統昨未出席柯父告別式，但從總統府是否派人弔唁，到憑空消失的總統花籃，賴仍然是輿論焦點，更顯示柯賴、白綠衝突未止。

台北中國時報報導，據指出，賴清德總統、總統府祕書長潘孟安「敬悼承發老先生千古」的兩座署名花籃前晚的確送到式場，被安排放在入口兩側最顯眼處，但柯家得知後，請人將該對花籃撤走，因此昨天花籃未出現在式場。

柯文哲胞妹柯美蘭被媒體問到是否婉拒府方花籃？她語帶哀傷說「對，婉拒！」媒體追問原因？她稱「這不用問吧！」外傳賴總統事前已致電柯家關心，並表達感念柯爸爸生前對他的照顧。昨無人證實此事。

民眾黨前主席柯文哲父親病逝，10日舉辦告別式，現場放置前總統陳水扁、新北市長侯友...
民眾黨前主席柯文哲父親病逝，10日舉辦告別式，現場放置前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人花籃。(記者黃義書／攝影 )

柯文哲 賴清德 民眾黨

上一則

柯文哲奔父喪 批司法羅織罪名「憾行醫30年父臨終卻無法照料」

延伸閱讀

柯文哲奔父喪 批司法羅織罪名「憾行醫30年父臨終卻無法照料」

柯文哲奔父喪 批司法羅織罪名「憾行醫30年父臨終卻無法照料」
柯文哲解除禁見最終日 柯父告別式後陳佩琪赴北所

柯文哲解除禁見最終日 柯父告別式後陳佩琪赴北所
柯文哲奔喪 穿囚衣「手腳沒戴戒具」現身告別式

柯文哲奔喪 穿囚衣「手腳沒戴戒具」現身告別式
柯爸明告別式 他勸賴清德出席：給柯文哲一個擁抱

柯爸明告別式 他勸賴清德出席：給柯文哲一個擁抱

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51

超人氣

更多 >
網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣