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沈伯洋稱中國飛彈打來「助黑熊學院募款」 藍議員痛批

台灣新聞組／台北10日電
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新黨台北市議員侯漢廷9日在臉書播放黑熊學院會議沈伯洋（圖）談話內容，提及中國大陸飛彈打來對募資有很大幫助，要求沈辭職謝罪。（本報資料照片）
新黨台北市議員侯漢廷9日在臉書播放黑熊學院會議沈伯洋（圖）談話內容，提及中國大陸飛彈打來對募資有很大幫助，要求沈辭職謝罪。（本報資料照片）

新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋，在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，昨天又在臉書播放黑熊學院會議沈談話內容，更直言「中國的飛彈打過來對我們有很大的幫助」，黑熊學院能募更多等言論，要求沈辭職向全台人民謝罪。

本報系聯合報報導，侯漢廷昨在臉書貼出一段錄音檔，疑為2022年黑熊會議中沈伯洋談話內容談到募款狀況，「一開始算滿順利，就是到1、200萬（台幣，下同），但到200萬停了很久被黃士修攻擊很慘，但也因為他的攻擊被更多人注意到，更重要的是中國飛彈打過來對我們有很大幫助。」

錄音檔更提到全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局對黑熊很有興趣，「但他認為一兩百萬不夠、幾千萬也不夠，至少要上億。」侯漢廷質疑黑熊學院，「到底收了多少錢？又需要配合做什麼？」

侯漢廷也再問沈伯洋「你敢不敢承認有拿過國外組織的錢？要不要辭職向全台灣人民謝罪！」

沈伯洋在臉書回應，大批侯漢廷抹黑又來上演「亂撿槍」的戲碼。他說，這個公開演講說過無數次的故事，被侯漢廷當作「重大爆料」，說什麼「沈伯洋說飛彈打過來會有更多錢」。明明是因為台灣人因此有了防衛意識。

沈伯洋說，「這就好像你開防災教育課，結果真的發生大地震，大家開始願意學怎麼逃生，然後侯漢廷跳出來說，你們看看！這些人一定是希望有地震，這樣才能賣防災課程！」

台北中國時報報導，侯漢廷表示，沈的這番話等於是坦承錄音內容屬實，但又說別人抹黑，本身就是自相矛盾。政治人物應該要降低兩岸風險，而不是挑撥離間、煽動對立，看到對方軍演就見獵心喜，藉此增加自身利益，「這樣的言行，令人可恥。」

侯漢廷痛批主張「抗中保台」的沈伯洋，表面上義正嚴詞、忠肝義膽反對對岸軍演，私下卻說「中國的飛彈打過來對我們有很大的幫助」，原來所謂的「幫助」，是能夠募得更多金錢，或幫民進黨拉選票、壯大黑熊學院勢力，但對於真正抗中保台的人來說，根本是背信棄義、沐猴而冠。

據報導，2022年8月2日至8月3日，裴洛西率團訪台，解放軍自4日起於台灣海峽進行一連3日大規模實彈軍演。在那期間，沈伯洋與臉書粉專「王立第二戰研所」版主王立就在媒體發表「擔心中國打過來？軍事專家告訴你開戰後生活會有什麼改變」系列文章，順便為自己打書，如今音檔曝光，令外界質疑沈在利用危機販賣恐懼賺錢。

侯漢廷質問沈伯洋，已被揭露拿了美國國務院或多方組織的錢，若是美國和台灣利益有衝突的話，到底會以誰的利益作為優先？沈伯洋從頭到尾都沒辦法回應收了外國組織多少錢，必須給什麼回報，只會酸說這種抹黑方式真的讓人笑死。

侯預告今天將揭發新的錄音檔，踢爆沈伯洋坦承收了某些單位的錢，恐讓境外勢力嚴重介入內政。

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