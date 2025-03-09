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柯文哲家祭痛喊對不起父親 哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

記者王駿杰、郭政芬／新竹即時報導
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民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式10日在新竹市立殯儀館景行廳舉行。(記者潘俊宏／攝影)
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式10日在新竹市立殯儀館景行廳舉行。(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家祭時哽咽致詞表示，父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在獄中聽到父親過世消息，是我一生的遺憾。

柯文哲在會場弔念父親的一生，他致詞時表示，父親畢業後，薪水都拿來供應弟弟妹妹的成長和讀書，沒有機會當醫生，也沒有機會唸大學是我父親的遺憾，所以我小時候不用特別督促，就很認真的念書，父親看著我的成績單，雖然和平常一樣，沒有多說什麼，但我知道他是高興的。

雖然父親的人生機會被當年白色恐怖所剝奪，但他很努力的工作，他是我們柯家人最堅強的支柱和靠山。解嚴以後，228不再是禁忌，但卻成為我最尷尬的日子，因為每一年到228，我父親參加紀念活動，就會一路哭著回家，我知道這是我父親一輩子沒有辦法走出的陰影，這就是為什麼我228都去參加一日北高自行車雙塔的活動，用汗水取代淚水，走出憂傷的情緒，用正面陽光去面對歷史的悲情。

2013年，當我可能參選台北市長的消息傳開後，我父親從新竹搭車到台北，跑去台大醫院勸我好好當醫生，他說，我在228失去父親，我不要再失去兒子了，我最後的決定，讓你這10年來為我操了不少心，我的人生轉換，讓你在臨終前失去兒子得陪伴。

去年8月，父親在出院的時候，我因為各種司法的罪名遭到搜索羈押，身為急重症醫師，行醫30年，我竟然在我父親最需要我的時候，沒有辦法照料父親，為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重的戒護之下載到醫院，前兩次我父親還很努力地睜開眼睛看我一眼，結果兩次都奇蹟式好轉，我知道他一直撐著「要等我出來」，但我卻只能短短停留半小時，每次離開，我想要叫他，卻發不出聲音，第三次又被叫出來的時候，因為當時父親尿毒素已超過160，每年尿量只剩下30時，人也完全昏迷，我只能靜靜的流淚，輕輕握他的手，這時候說什麼他也聽不到了。

我知道父親一直在等我，他以94歲的高齡，以這樣的病理強撐6個多月，直到他的身體再也無法負荷，我卻讓父親再度失望，最後還是沒有辦法在最後一刻隨侍在旁，沒有辦法再握父親的手，告訴他我的感謝、更沒有辦法向他拜別，連父親去世的消息，都是隔了一天。

柯文哲 民眾黨

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