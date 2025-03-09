柯文哲家祭痛喊對不起父親 哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式10日在新竹市立殯儀館景行廳舉行。(記者潘俊宏／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家祭時哽咽致詞表示，父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在獄中聽到父親過世消息，是我一生的遺憾。

柯文哲在會場弔念父親的一生，他致詞時表示，父親畢業後，薪水都拿來供應弟弟妹妹的成長和讀書，沒有機會當醫生，也沒有機會唸大學是我父親的遺憾，所以我小時候不用特別督促，就很認真的念書，父親看著我的成績單，雖然和平常一樣，沒有多說什麼，但我知道他是高興的。

雖然父親的人生機會被當年白色恐怖所剝奪，但他很努力的工作，他是我們柯家人最堅強的支柱和靠山。解嚴以後，228不再是禁忌，但卻成為我最尷尬的日子，因為每一年到228，我父親參加紀念活動，就會一路哭著回家，我知道這是我父親一輩子沒有辦法走出的陰影，這就是為什麼我228都去參加一日北高自行車雙塔的活動，用汗水取代淚水，走出憂傷的情緒，用正面陽光去面對歷史的悲情。

2013年，當我可能參選台北市長的消息傳開後，我父親從新竹搭車到台北，跑去台大醫院勸我好好當醫生，他說，我在228失去父親，我不要再失去兒子了，我最後的決定，讓你這10年來為我操了不少心，我的人生轉換，讓你在臨終前失去兒子得陪伴。

去年8月，父親在出院的時候，我因為各種司法的罪名遭到搜索羈押，身為急重症醫師，行醫30年，我竟然在我父親最需要我的時候，沒有辦法照料父親，為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重的戒護之下載到醫院，前兩次我父親還很努力地睜開眼睛看我一眼，結果兩次都奇蹟式好轉，我知道他一直撐著「要等我出來」，但我卻只能短短停留半小時，每次離開，我想要叫他，卻發不出聲音，第三次又被叫出來的時候，因為當時父親尿毒素已超過160，每年尿量只剩下30時，人也完全昏迷，我只能靜靜的流淚，輕輕握他的手，這時候說什麼他也聽不到了。

我知道父親一直在等我，他以94歲的高齡，以這樣的病理強撐6個多月，直到他的身體再也無法負荷，我卻讓父親再度失望，最後還是沒有辦法在最後一刻隨侍在旁，沒有辦法再握父親的手，告訴他我的感謝、更沒有辦法向他拜別，連父親去世的消息，都是隔了一天。