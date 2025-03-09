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大罷免一面倒 重創朱立倫連任主席 挺盧勢力蠢蠢欲動

記者王千豪／台北9日電
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國民黨主席今年將改選，黨內不滿朱立倫（右）的勢力已經備好名單，盧秀燕（左）被認為是下一個黨主席的有力人選之一。（本報資料照片）
國民黨主席今年將改選，黨內不滿朱立倫（右）的勢力已經備好名單，盧秀燕（左）被認為是下一個黨主席的有力人選之一。（本報資料照片）

罷免民進黨立委一階段連署出師不利，重挫藍軍士氣，將矛頭指向國民黨主席朱立倫；中廣前董事長趙少康、新北市議長蔣根煌更接連向黨中央「諫言」。一位藍營要角直言，這無疑是朱立倫連任黨主席的警訊，朱的連任之路恐不會太「輕鬆」。

趙少康日前直接在臉書開砲，指國民黨身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號。

5日的中常會也是砲聲隆隆。一位不具名的中常委表示，很少出席中常會的蔣根煌5日特地到現場「興師問罪」，蔣在會中提及大罷免目前是32比0，罷免綠委第一階段都過不了，基層很焦慮，都有到服務處反映，期盼黨中央可以更積極協助連署；線上參與會議的中常委游文玉則呼籲現階段要團結，砲口一致對外，多花一點時間罵民進黨。

這名中常委說，朱立倫當面沒有特別承諾什麼，但有承諾說這些意見都有接受到，也希望壓力到他（朱立倫）身上就好，不要怪罪用心連署的青年夥伴以及志工等。他也說，朱立倫在會中釋出第二階段或第三階段，黨中央一定會有更積極的作為，目前就是凸顯國民黨立委的政績跟表現，然後盡可能協助公民團體完成第一階段補件。

國民黨人士直言，朱立倫最近兩個沒有處理好的環節，恐怕將影響黨主席連任之路。第一是大罷免第一階段連署，國民黨慘遭「完封」，很多支持者不能諒解。第二則是台積電被迫到美國投資，黨中央隔了一天才講話，黨內認為慢了一拍，好像在觀風向。

國民黨人士指出，對朱立倫最傷的當然是大罷免動員不利，黨內已將矛頭指向組發會主委許宇甄，認為這麼簡單的連署，國民黨卻還弄得零零落落，顯然組織系統出了問題。而朱立倫本人也被認為沒有盯緊，話講太滿，等支持者炸鍋才來補救，對其領導威信又是重傷。不過，第一階段還有「補考」機會，也不宜給黨中央過多責難，畢竟台積電事件後，賴清德總統大傷，國民黨不要自亂陣腳。

一位藍營要角直言，黨內長期對朱立倫不滿的力量，彷彿藉由趙少康的「登高一呼」釋放出來，這無疑是朱立倫的警訊。若台中市長盧秀燕還是無法下定決心的話，這股力量傳出要整合一人出來挑戰。據掌握，黨內不滿朱立倫的勢力已經備好名單，也展開遊說，只要盧秀燕確定不選，將力拱這位人選出來挑戰朱立倫，朱立倫的連任之路恐怕不會太輕鬆。

朱立倫 國民黨 罷免

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