民進黨2026初選提前開打 賴系非賴系內鬥 盼蕭美琴協調

蕭美琴（圖）曾被蔡英文重用，且沒有明顯派系色彩，民進黨人士盼蕭美琴擔任協調角色。（本報資料照片）

民進黨 初選內鬥提前開打，派系從北到南「大亂鬥」，黨內焦慮情緒已炸鍋，有綠委坦言，這次黨內「競爭」比以往都還要早、激烈，甚至已經到刀刀見骨地步；黨內憂心，賴清德 總統不與各派系溝通，導致賴系人馬頻「偷跑選舉」，釀成「信賴、非信賴」的戰爭。

賴清德去年曾下令，要求黨內別太早談論選舉問題，但近日先是有意爭取高雄市長提名的正國會立委林岱樺捲入助理費案，一句「暗黑勢力打擊」引黨內聯想幕後黑手是新潮流；同樣爭取台南市長提名的陳亭妃，也爆遭賴系立委林俊憲前特助恐嚇；還有民進黨立院黨團總召柯建銘重砲打英系立委王世堅、陳冠廷及湧言會等，都釀黨內風暴。

「現在內鬥嚴重，還都是賴身邊的自己人」，一名有意爭取縣市長選舉的黨內人士坦言，很明顯黨內互打都是從中南部縣市開始，但現在不是內鬥的時候，大家都尊重賴講的團結，反而是自己的子弟兵不聽，只會讓在野黨撿到便宜。

據悉，部分縣市早擔憂黨中央雖說不要太早談選舉，但綠委林俊憲打著「信賴連憲」跑地方，還頻傳總統府秘書長潘孟安被勸進選高雄、民進黨秘書長林右昌將選新北，黨內憂心，賴身邊的人突破規則「偷跑」，未來是否會制定特定規則派賴系人馬空降，取代原先在地方民調高的人，造成黨內強烈分裂。

黨內人士坦言，黨中央在團隊協調沒有扮演應有的角色，如今內鬥更是過去蔡英文 八年未見過的激烈，以往會派系平衡地組成選對會小組，但以現在賴清德決策圈子而言，未來是否「信賴」才能進去。

「『團結』不該淪為空話」，黨內人士說，激烈內鬥是反映黨內的不安，以前蔡英文有英系大將洪耀福擔任協調角色，如今的賴清德最關鍵是找出由誰來擔任公正的協調代表，而黨內私下有在醞釀盼由副總統蕭美琴出線。

黨內人士分析，蕭美琴曾被蔡英文重用，且沒有明顯派系色彩，再加上曾翻轉花蓮艱困選區，最後則是副總統的高度，很難讓人不服。