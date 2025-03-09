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經長郭智輝以唐氏症喻英特爾 卓令深刻檢討 朝野齊轟下台

台灣新聞組／台北9日電
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經濟部長郭智輝（左）、衛福部長邱泰源（右）接連引發爭議，輿論炸鍋，民進黨內直言兩人該「留校察看」。圖為行政院長卓榮泰和兩人在立法院備詢。﹙本報資料照片）
經濟部長郭智輝（左）、衛福部長邱泰源（右）接連引發爭議，輿論炸鍋，民進黨內直言兩人該「留校察看」。圖為行政院長卓榮泰和兩人在立法院備詢。﹙本報資料照片）

經濟部長郭智輝以「蒙古症」(唐氏症)評論台積電若和英特爾合資一事，引發爭議，朝野齊轟離譜失言應該下台；郭智輝另指出，經濟部事前不知台積電赴美投資，和賴總統不同調，連執政黨立委都搖頭，稱郭智輝應拿出更穩重表現，該加油了。

對於郭智輝再度失言，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰除要求郭智輝必須深刻檢討外，也指示各部會首長關於政策說明需精準正確，更不得有任何失當的引喻。

曾被民進黨提名為不分區立委候選人的智障者家長總會副秘書長孫一信表示，強烈抗議郭智輝歧視身心障礙者及其家庭。拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像。

另一位民進黨不分區立委被提名人石明謹表示，郭智輝身為國家的一級官員，應該帶著國家一起進步，如果連這麼簡單的小事都做不到，他認為完全不適任應該下台。民進黨立委許智傑也說，比喻疾病的確不恰當，請郭智輝檢討更正一下說法。

國民黨立委陳菁徽批評，郭智輝用對有亞洲面孔歧視意涵的病名來形容，再次顯示了民進黨高官對於特殊疾病漠視不關心，根本就是綠營為官的傲慢。

唐氏症基金會董事長林正俠說，此發言「有失人格」，基金會對此表達最強烈抗議，身為中央部會部長不該在公開場合歧視唐氏症病友，3月15日基金會將舉辦世界唐氏症日活動，力邀部長到場，幫助部長更了解唐氏症。

郭智輝雖然前晚緊急透過經濟部對於不當用詞表達歉意，昨天上午他再次發出道歉聲明，但病友團體認為傷害已經造成。

此外，對於郭智輝在節目中提到台積電赴美投資「政府事前並不知情」一事，國民黨立委許宇甄表示，台灣政府是台積電最大單一股東，國發會主委是董事之一，行政院前院長林全也是獨董，政府若未能事先掌握，除了失職恐怕也違反「公司法」相關規定。

許宇甄說，郭智輝事前不知，事後還用歧視的語言恥笑英特爾，在立法院備詢還認同美國總統川普對台灣課不公平高關稅不一定不合理，這樣吃裡扒外的部長不下台，台積電被美國搬空是遲早的事。

國民黨立委鄭正鈐質疑，台積電赴美投資1000億美元，郭智輝說「沒有來跟政府說這件事」，但賴總統卻強調「與台積電有充分溝通」，到底是郭智輝打臉賴清德，還是郭智輝根本就是狀況外？

政院人士強調，政府與台積電一直有密切聯繫，經濟部已經解釋，郭智輝指的是投資審查的行政申請程序的部分。

郭智輝 台積電 歧視

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