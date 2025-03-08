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郭智輝離譜比喻「蒙古症」 唐氏症家長嗆歧視：出來道歉

記者林佳彣、江睿智／台北即時報導
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經濟部長郭智輝昨天失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。(本報資料照片)
經濟部長郭智輝昨天失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。(本報資料照片)

台積電加碼美國投資話題延燒，經濟部長郭智輝昨談及台積電是否被迫與英特爾合資，以「蒙古症」比喻挨轟。台北市智障者家長協會今說，此為非常歧視的名詞，台灣已經30幾年沒人使用，都稱「唐氏症」，反問經長「你的蒙古症是什麼？」更要求出來道歉。郭智輝今日上午發出簡短致歉聲明。

郭智輝昨說，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

台北市智障者家長協會總幹事胡宜庭今表示，台灣從來沒有一個身障者叫蒙古症，她很確定民國80年以後，台灣絕對沒有人在用這個名詞。台灣都是使用唐氏症，唐氏症朋友也會自稱唐寶寶，她直呼蒙古症是非常歧視的名詞，怎麼會用如此名詞去稱呼唐氏症朋友？

胡宜庭說，唐氏症是染色體異常所致，不可諱言，他們的狀況比較多，但是台積電在美國投資，跟唐寶寶有什麼關係？「請問這位部長，你的蒙古症是什麼？」經濟部長應該要從經濟角度去談，並認為他不能拿任何一個身心障礙者或任何一種人來時事評論。

她舉例，過去很長一段時間，台灣影視作品形容一個人不跟人家溝通、行為怪異，就說「你自閉啊」，自詡幽默，卻忽略會造成家裡有病人或他本身是病人的不舒服。另舉例，她在某些事情會堅持個人看法，會自我形容有某種自閉症者的特質，但不會說「你自閉哦。」

她表示，以智障者家長的立場而言，不管政治人物或任何人，都不能用這種比喻或玩笑調侃，你可能不覺得怎樣，但「這對家中有障礙者的家庭造成極大的傷害，部長必須出來對身心障礙者及其家庭道歉。」

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠表示，很久很久沒有聽到社會用「蒙古症」這個稱呼來指稱我們的孩子，尤其3月21日世界唐氏症日前夕，倍感痛心。唐氏症是因為染色體異常導致的結果，不是因為遺傳，不會有家族風險，這已經是許多人知道的常識。

林正俠說，身為國家重要職位的部長，以不適當比喻，有失個人人格，自己身為家長，要代表很多唐氏症家庭公開譴責，請他多多反省。他提到，3月21日是世界唐氏症日，唐氏症基金會選在台北車站大廳舉辦世界唐氏症日特展活動，竭誠邀請郭部長3月15日至23日前來觀展，「我們可以為您提供最好的導覽，讓您知道唐氏症是怎麼一回事？也讓您知道，唐氏症的孩子和家庭跟大家都是一樣的。」

郭智輝8日承認以「不適當的比喻」來形容企業經營的模式鄭重致歉，他聲明如下：「我對於唐氏症的觀念還停留在過去，但不論是過去還是現在，這樣的言論都是不對的，對於昨日失言做出不合適且錯誤的比喻，造成病患及企業困擾，本人鄭重向被我傷害的病友致上最深的歉意，我也一定會深刻自我反省，日後發言也會更加謹慎。」

台積電 歧視 郭智輝

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