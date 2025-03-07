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藍綠大咖將同場弔唁 柯文哲父親告別式估1200人出席

記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發(後方黑衣者)病逝，告別式也將於3月10日舉辦，據傳藍綠大咖包括前總統陳水扁、馬英九都將出席，不過柯文哲奔喪時間仍未確定。(報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發(後方黑衣者)病逝，告別式也將於3月10日舉辦，據傳藍綠大咖包括前總統陳水扁、馬英九都將出席，不過柯文哲奔喪時間仍未確定。(報系資料照)

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式也將於3月10日舉辦。當天流程也曝光，從8點30分開始靈前誦經儀式，9點家祭、9點40分公祭，據傳藍綠大咖包括前總統陳水扁、馬英九都將出席，不過柯文哲奔喪時間仍未確定。

柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9點30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略。

9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭，據知情人士指出，當天估算約有1200人會到場致哀，包含支持者小草等，而前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都會出席，11點封釘、發引，11點30分羽化。

柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名...
柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場。(記者黃羿馨／翻攝)

知情人士指出，由於柯媽何瑞英年事已高，加上老人家觀念傳統，避免她太過勞累，會依照習俗，不送柯爸最後一程，在封釘後就先讓柯媽回家休息，羽化完後，預計當天下午3點前將柯爸安靈在大坪頂納骨堂（永生園）長眠。

由於柯爸享耆壽94歲，喪禮依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，不會有電視牆，也不會播放柯爸回憶錄，當天的儀式為佛、道教合併，走道也會有百合和菊花相襯，一切符合柯家「低調」的要求，會場預計在9日中午開始布置，並接受各界送來弔唁的花籃。

柯爸病逝後，各界政壇人士都前來拈香致意，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等。柯妻陳佩琪昨天下午已幫柯文哲申請外出奔喪，盼在告別式當天前盡最後孝道；北所則表示會擇定妥適時間讓柯文哲返家，盡為人子最後的孝道。

至於柯文哲何時奔喪，新竹市警察局目前尚未收到北所要求支援的公文，不過據了解，為掌握柯爸柯承發告別式當天的狀況，勤務已從清晨排到上午11時，且事前演練2、3次。

柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，9點35分誦經...
柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭。(民眾提供)

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