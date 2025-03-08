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觀察站／藍推「公投綁罷免」 盼炒熱反綠氣勢

記者 唐筱恬
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國民黨智庫副執行長凌濤。(本報資料照片)
國民黨智庫副執行長凌濤。(本報資料照片)

罷免潮來勢洶洶，國民黨為反制大罷免，緊急定調用「公投綁罷免」來拆彈。據了解，國民黨智庫近日提供公投題目方向均為正面表列，但國民黨立委期望題目都設計為「不同意」民進黨現行政策，以吵熱反綠氣勢，以迎戰綠營的下鄉宣講總預算戰。

目前中選會公布二波第一階段連署查對結果，目前已有32件罷免藍委案達標，進入第二階段連署，但罷免12席民進黨立委案件，仍然全部掛蛋。國民黨中央下軍令狀本周末完成補件，力拚通過一階審核。

而國民黨也另闢公投戰場拆彈，據了解，國民黨智庫3日召開輿情會報、6日主管會報，原本推出的公投題目有反廢死、「你是否支持行憲紀念日、勞動節全面放假？」、「你是否支持現有核能廠繼續運轉？」等，提供給國民黨立委參考。

不過據了解，國民黨立委要求國民黨智庫，把公投題目全部設計為「不同意」，與「不同意」罷免藍委結合在一起，到各地宣傳可以降低複雜度，喊出「全投不同意」的口號，並且形塑不滿意民進黨執政氛圍。

但國民黨智庫為此抱頭燒，有智庫學者認為，根據「全國性公民投票案主文與理由書文字用詞字數計算語法及其他相關事項辦法」規定，公投主文應避免反義字或雙重否定字句等，因此提出公投題目者一定是要求民眾出來同意，很難設計成不同意。

有學者認為，現行「公民投票法」立法院對於重大政策的創制或複決可以提出公投案，如果是「複決公投案」，即可在主文中表明「反對」將通過或已通過的法律或重大政策，例如反對實質廢死政策、反對火力發電廠繼續發電等。

不過民間正在如火如荼連署罷免民進黨立委，若罷免綠委可成案，國民黨又會希望該選區民眾投「同意」罷免，但公投題目又是設計成不同意，如此會造成混亂。但一名藍委認為，現在形塑「不同意」民進黨執政才是最大目標。

而國民黨團現在規畫公投採取「公民連署」與「立院提案」雙軌並行，由於推動公民連署，可以下鄉宣講催出基本盤；不過考量公民連署時間緊迫，立院提案才是主戰場，而且還必須考量中選會設下各式關卡，因此藍營將最快在11日或18日立法院程序委員會提出，力拚5月中前送交中選會。

國民黨 公投 罷免

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