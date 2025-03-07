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黑白集／軍人調薪小事化大 防長顧立雄為表忠？

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國防部長顧立雄。（本報資料照片）
國防部長顧立雄。（本報資料照片）

國軍招募困難，藍委徐巧芯提案，志願役加給增2萬台幣（約608美元），戰鬥部隊加給翻倍。國防部長顧立雄卻潑冷水，反對「通盤式喊價」、「問題政治化」。他還引述預算法稱，立委提案應與行政院溝通，「否則不如喊4萬台幣」。

軍方過去長期強調，部隊維持九成人力即可運作，近幾年卻不敢再提，因為實況已看不到「及格」的車尾燈。軍人待遇吸引力嚴重不足，國防部應比外界更深知其苦。面對立委提案，顧立雄大可順水人情表達感謝，對於額度高低則待立法過程再折衝調整。官兵拿到變厚的薪水袋，必然會感謝執政團隊英明，不會讓立委獨享光環。

但國防部的回應令人遺憾。它顯示，高層重視的不是爭取官兵福利，或維繫部隊戰力，而是「上體天心」，忙著幫長官省錢。不僅如此，顧立雄扮黑臉對立委提出誅心式質疑，把原本頗被看好的議題變成一場政爭。試想，被扣上大帽子的立委，是要幡然認錯，還是堅持立場？

顧立雄行事圓融務實，甚獲藍白立委肯定。聰明絕頂的他，此次主動「小事化大」，似證實傳言政府規畫的軍人調薪幅度距「有感」相去甚遠，只好提前打預防針把立委提案汙名化。又或者，身為前朝老臣的顧部長體認到，在當今賴清德團隊中，若不成為在野陣營抨擊焦點，就是忠誠的負面指標？

國防部 賴清德

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