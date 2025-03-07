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財劃法、總預算覆議立院12日投票 藍白嗆否決

記者唐筱恬、蔡晉宇、林銘翰／台北7日電
財政部6日召集各縣市政府討論財劃法中央統籌分配稅款分配指標。（圖／財政部提供）
財政部6日召集各縣市政府討論財劃法中央統籌分配稅款分配指標。（圖／財政部提供）

美國聯邦參議員蘇利文日前直指立法院刪減國防預算是在「玩危險遊戲」，民進黨呼籲藍白對總預算覆議案投下同意票。立法院今日將召開院會，據了解，民眾黨團擬在院會提案，預計下周二、三處理總預算、財劃法覆議案，於行政院長卓榮泰報告詢答完後，下周三（12日）進行投票，而藍營也會同意。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，民眾黨團今天將在立法院會提案，預計下周二、三處理兩項覆議案，完成報告詢答再進行投票，透過直球對決拆穿相關謊言，執政黨如果還要繼續造謠、扭曲事實，套用民進黨立委王定宇與王世堅的話，「認知有問題應該要去做精神鑑定」。

外傳行政院將在覆議案失敗後，將配合民進黨中央黨部規畫下鄉宣講，談總預算案窒礙難行之處。行政院發言人李慧芝昨天表示，無論總預算案或是財劃法，行政院都希望能到立法院完整說明，並未有任何提高衝突的想法。

行政院2月27日對總預算案、財劃法修正案提出覆議，立法院應於送達15天內作成決議，最後處理最後期限為3月13日。國民黨團、民眾黨團將在今天院會提案，12日下午表決覆議案。

對於藍白主張兩天處理完畢，民進黨團幹事長吳思瑤表示，覆議截止日是3月13日，還有整整一周的時間，民進黨團要求一案至少兩天，但國民黨、民眾黨就是怕透過詢答的過程，顯露出他們惡砍惡刪預算的不合理之處，她譴責這樣的態度。

民進黨質疑藍白刪除國防預算，引發美方疑慮，國民黨團書記長王鴻薇昨日還原委員會狀況說，國防部今年預算最後通過4712億台幣（約143.3億美元），共減列金額48億台幣，其中45億台幣是「獵鶚專案計畫」，國防部被發現浮編，最後在國防召委王定宇關鍵一票下決議刪除，民進黨難道是在洗臉王定宇嗎？

國民黨團首席副書記長羅智強則表示，國民黨團一定會否決覆議案。美國指立法院刪減預算，罵的是王定宇，應該要問王定宇當初為何同意刪除這筆預算？民進黨不滿意可開除王定宇。

民進黨 民眾黨 國民黨

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