藍組律師團反惡罷 呂秀蓮：賴清德要當全民總統勿介入

日前罷免立委吳思瑤的連署書出現連署人死亡、個資不符規定等無效連署，國民黨青年軍賴苡任（左起）、劉思吟、李孝亮、陳冠安等人6日赴中選會補件。（記者許正宏／攝影）

全台大罷免 藍綠交鋒，32位藍委第一階段連署通過，綠委卻掛零。國民黨 立委馬文君昨表示，「黨的力量非常重要」，反惡罷國民黨應該站出來。前副總統呂秀蓮 則認為，全面性罷免非國家之福，籲賴清德總統高度拉高到全民總統，不要介入此事。

罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁行動昨二階連署昨開跑，罷團看好「葉霸」葉春蓮事件發酵，今邀聯電創辦人曹興誠助講，衝高連署門檻。南投縣兩名藍委馬文君、游顥一階連署都過關，馬文君昨表示，「黨的力量非常重要」，反惡罷國民黨應該站出來。

新北板橋立委葉元之也陷罷免危機，外傳新北市府高層將冷處理二、三階段，避免熱戰。新北市長侯友宜說，「匿名人士的說法我真的不是很理解」，也說「立委都非常認真地負責」；同被視為備戰2026新北市長的副市長劉和然說，市政議題會為葉元之站台。

國民黨「打惡罷戰隊」昨舉行記者會，宣布黨中央與地方組成全國律師團，因應未來相關法律戰。罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」團隊召集人賴苡任表示，其實在過去這段時間一直都有和朱立倫聯絡，「朱有給一些實質的幫忙」。

呂秀蓮在網路節目表示，全面性罷免「根本毫無道理」，只讓人覺得是選完不認帳，絕非國家之福，非不得已不應隨便搞民粹。綠委說賴總統最後會出場，「台灣還要讓黨國一體、黨政不分嗎？」呼籲賴總統「這局都不要動」。

罷免張宏陸團體「走投無陸」一階送件被中選會退件，昨起到明天在板橋西區再連署，拚今送中選會，避免周末延誤罷免期程。