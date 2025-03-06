我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

罷綠0：32藍基層炸鍋 朱立倫：責任在我 別怪青年志工

台灣新聞組／台北6日電
國民黨主席朱立倫5日在中常會發表談話。（記者邱德祥／攝影）
國民黨主席朱立倫5日在中常會發表談話。（記者邱德祥／攝影）

立委大罷免持續升溫，目前通過第一階段連署的32件全是國民黨立委罷免案，藍營青年發起罷免12名民進黨立委案掛0，仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫昨天表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分，本周也會舉行記者會公布。

據了解，罷綠團體提案連署掛零，藍營基層炸鍋。前立委鄭麗文在政論節目狂轟國民黨主席朱立倫對罷免無積極作為，同台的發言人楊智伃當場落淚；楊智伃昨天表示，對鄭麗文與媒體人黃揚明的批評指教都虛心接受，也透露黨主席朱立倫有跟她說「辛苦了，一起加油」。

朱立倫昨在中常會談話指出，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨全黨團結一致，當作是民進黨發動大罷免的前哨戰，無論在組織、文宣、策略都密切合作，從中央到地方包括當事者，都有整體戰略小組。

今年大罷免戰，朱立倫說，國民黨早就預測這些相關事務，黨中央都和立委保持非常密切聯繫，也不斷在做相關的民調，掌握所有情況。尤其組織動員非常重要，所以從過年前、後，黨中央在各地已開始在做相關組織動員準備，因為知道最後必須以戰止戰，全力動員。

同樣地，朱立倫說，文宣小組早已建構完成，法律戰部分，本周會舉行記者會跟大家報告，當然在整個運作過程中，有一些青年志工的努力也許做得不滿意，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，他們目前已在做相關補正程序，還是給他們加油。

朱立倫說，謝謝每一位關心的同志和幫忙的朋友，接下來還有很長一段路要走，罷免案即將進入第二階段連署，很多事物要努力，尤其黨內立委每天都戰戰兢兢，認真努力勤跑基層，跟地方組織與中央保持最密切聯繫，共同團隊作戰，讓台灣民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣。

藍營為反制綠營的大罷免，也針對各地民進黨立委發起罷免連署，近日傳出罷免綠營立委的連署案分別有領銜人涉籍不合規定的問題，及「死亡連署」比率過高等情況，導致第一階段送件全數未過關，「戰鬥藍」發起人趙少康就痛批，如果連一階都過不了，國民黨會被民進黨笑死。

國民黨台北市議員鍾小平也說，黨中央應該要找議員等基層來幫忙，但到目前為止黨中央根本都沒有動起來。

罷免 國民黨 朱立倫

上一則

大罷免出招 綠下鄉宣講總預算 藍擬提公投反廢死

下一則

赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

延伸閱讀

罷綠委全軍覆沒挨轟 藍發言人楊智伃淚崩：沒有懈怠過一天

罷綠委全軍覆沒挨轟 藍發言人楊智伃淚崩：沒有懈怠過一天
朱立倫籲加強交流 創造兩岸和平條件

朱立倫籲加強交流 創造兩岸和平條件
孫中山逝世百年特展 朱立倫：我們是國父傳人永不變

孫中山逝世百年特展 朱立倫：我們是國父傳人永不變
俄烏戰爭3周年 朱立倫：今日烏克蘭明日台灣 綠不講了？

俄烏戰爭3周年 朱立倫：今日烏克蘭明日台灣 綠不講了？

熱門新聞

曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價