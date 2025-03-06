大罷免出招 綠下鄉宣講總預算 藍擬提公投反廢死

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）高喊，大罷免、大民意、大成功。(本報資料照片)

大罷免 將進入第二階段連署，罷免團體昨大會師，宣布連署正式啟動；民進黨則預計3月中下旬啟動下鄉宣講行動，雖規畫議題是宣講「總預算」而非「大罷免」，但訴求行政機關業務受阻、人民受到影響等，可望為大罷免潮第二階段連署添加柴火。

國民黨 立法院黨團總召傅崐萁昨召集藍委研商對策，會後宣布將提公投 全面反制大罷免。據了解，國民黨團內部傾向「公民連署」先行，但仍不排除最後由立委提案，題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

民進黨為反制藍營罷免綠委，已啟動「顧好立委、議員」二專案，並成立律師團應對幽靈連署和抹黑造謠。據了解，民進黨將推出下鄉宣講，預計3月中下旬啟動，鎖定六都先行，仿照四大公投宣講模式，行政院長卓榮泰也可望是講者之一。

民進黨立委林俊憲表示，罷免進入第二階段，黨中央仍沒有下令系統性全面投入，但也沒有禁止黨內同志響應罷免。

至於民進黨主席賴清德的態度為何，林俊憲表示，「主席沒有反對」，只是黨中央也沒有正式下令全黨要投入，沒有反對的話，黨公職就做了。

國民黨日前指控罷團疑似違法募款，藍營「打惡罷戰隊」昨前往監察院檢舉罷團違法收受政治獻金。國民黨台北市議員柳采葳說，監察院上周提到募款應有法律遵循，並敦促行政院修法處理，如今有罷團幹部直接在群組裡教大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監院不要閹割自己的權力。

針對死人連署爭議，中選會表示，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會。

民團「人民作主志工團」近日向中選會提出四案公投提案，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，提案主文與名冊皆已送交中選會。

傅崐萁表示，民進黨已提出四案公投案，具高度政治意義，預計今年8月23日公投，國民黨絕不怯戰、不畏戰，提出的公投案絕對跟全國人民息息相關，對抗不公不義的政權。