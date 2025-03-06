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不滿吸金案被指關說 鄭文燦撤告 7人加重誹謗不起訴

記者蕭雅娟／台北6日電
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鄭文燦被日前被控涉入imB集團吸金案，提告新北、桃園議員等7人加重誹謗罪，因具狀撤告，北檢不起訴林國春等7人。(本報資料照片)
鄭文燦被日前被控涉入imB集團吸金案，提告新北、桃園議員等7人加重誹謗罪，因具狀撤告，北檢不起訴林國春等7人。(本報資料照片)

行政院前副院長鄭文燦前年不滿新北市議員林國春等7人，指他受imB集團吸金案主嫌曾耀鋒委託關說警界人事，提告7人加重誹謗罪。台北地檢署受理偵辦，鄭文燦去年爆涉貪汙收賄500萬台幣(約15.2萬美元)，遭起訴後具狀撤告，台北地檢署昨偵結不起訴。

鄭文燦遭羈押期間又被控與曾耀鋒往來，受請託關說警界人事，民進黨前立委陳歐珀也被爆接受曾耀鋒無償提供房舍及座車，2人涉瀆職罪部分由北檢偵查中。

鄭文燦2023年5月被爆與imB集團吸金案主嫌曾耀鋒有餐敘往來；同年5月29日，新北市議員林國春、林金結、洪佳君與廖先翔在北檢門口開記者會，指鄭文燦涉藏匿人犯，「鄭文燦在資料裡面，就是跟通緝犯、詐騙集團主嫌在一起，這不是變相的窩藏人犯嗎？」

桃園市議員舒翠玲則在臉書發文，「鄭文燦就是這樣在經營人脈…幫詐騙集團首腦喬高階警界人事就是把人民放在砧板上任詐騙集團宰割嗎？」；市議員凌濤與國民黨中央委員會副主任委員林家興開記者會，指控鄭文燦與詐團首腦熟識有聯繫方式，兩人間對話甚至疑似有提拔警界自己人，跟詐騙集團有千絲萬縷的關係。

鄭文燦辦公室當時說明，鄭不認識曾、沒有LINE，更無接受警界人事請託，鄭擔任桃園市長8年與曾沒有往來，對此坦坦蕩蕩，都可接受調查與檢證，並委任律師提告凌濤、林家興、林國春、林金結、洪佳君、廖先翔、舒翠玲等7人加重誹謗罪。

台北地檢署偵查期間，鄭文燦爆出曾在桃園市長任內涉貪汙收賄500萬元台幣，去年8月間遭起訴後，在去年9月30日具狀撤告，北檢昨偵結，7人獲不起訴處分。

鄭文燦 詐騙集團 國民黨

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