罷綠委全軍覆沒挨轟 藍發言人楊智伃淚崩：沒有懈怠過一天

國民黨發言人楊智伃。(圖／國民黨提供)

藍營青年發起罷免民進黨 立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，引爆基層怒火；前立委鄭麗文在政論節目猛轟黨主席朱立倫，同台的國民黨 發言人楊智伃一度委屈落淚，表示黨中央沒有錢和資源；媒體人黃揚明則質疑，國民黨一年有2億多政黨補助金，說黨中央沒有資源？「不要裝可憐」。

楊智伃4日在「大新聞大爆卦」一度聲淚俱下，她表示，可理解很多國民黨支持者對目前民進黨執政有很多不滿，但朱立倫一上任黨主席不到三個月就接了四大公投的案子，還面對罷免、補選，他們從來沒有懈怠過一天」。

楊智伃表示，黨中央從來不是空城，要馬兒跑，但馬兒沒有草，這些草怎麼來？國民黨中央很多年輕人，沒有了凌濤還有楊智伃等那些勇敢面對青鳥的年輕人，為什麼要把這麼認真的一群人詆毀成這樣？鄭麗文隨即反問楊「你覺得我在詆毀你們嗎？」楊則回應「知道大家是為國民黨好。」

楊智伃說，如果黨中央真的對這次前線的藍營青年沒有任何協助，第一個會站出來罵黨中央的會是他們。國民黨現在需要的是團結，需要大家一起加入罷免行動，民進黨的惡、壞大家都知道，自己被出征霸凌，凌濤被造謠抹黑，國民黨哪個委員在一線沒有受到這樣的痛苦？大家都很辛苦。

主持人問，朱立倫動起來了嗎？楊智伃說，所謂「動起來」是什麼意思？現在給錢是犯法的。黃揚明則反問，給錢怎麼會犯法？政黨自己出錢、黨中央到地方辦問政說明會，這哪裡違法。

楊智伃說，會哭是因為壓力真的太大，罷綠委第一階段連署沒過，是可預料的事，代表這些罷團後面沒有組織。民進黨掌握中選會，加上其他罷藍團體早就偷跑連署。國民黨有成立反惡罷戰隊，周四也會成立律師團，都有盡力，可能不夠好，他們會繼續努力。

楊智伃事後透過臉書表達歉意，她在節目上沒控制好情緒，讓大家擔心了。加入國民黨這幾年，或許資歷還不夠深，沒什麼背景、財力，但面對各種抹黑攻擊與造謠，任何迎面而來的挑戰與壓力，他們從來不會退卻，一定都會站在第一線，衝鋒陷陣，堅持監督到底。

楊智伃說，當勇敢站在第一線、與他們並肩作戰的年輕夥伴們受到攻擊與委屈時，她感到不捨與心疼，「眼淚擦乾，繼續努力！」為了信念、為了台灣，更為了共同守護的價值，絕不退縮。