新聞評論／五小黨挺覆議和大罷免 忘記泡沫化教訓？

公督盟執行長張宏林（右起）、時代力量主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵社會民主黨黨召集人徐雍與台灣基進黨主席王興煥等進步本土在野政黨，在立法院群賢樓外舉行「人民不是籌碼，別再癱瘓國家：同意覆議是補救總預算唯一的路」記者會。（記者黃義書／攝影）

行政院對總預算案提出覆議，時力、基進、社民等5個小黨聯合舉行記者會聲援，並批藍白兩黨此次審預算「非常離譜」、「自我作踐」、「對人民戒嚴」，態度甚至比民進黨 強烈。五小黨不監督執政黨，反倒監督起在野黨來，真是奇怪的「自我附庸化」。意外作用之一是，基進黨高雄市黨部執行長楊佩樺因不滿黨中央與時力結盟，2日宣布退黨。

行政院覆議必敗，主要目的是為大罷免 添柴火；而5小黨不僅挺覆議，也挺大罷免。時力主席王婉諭表示，將投入資源支持罷免；基進黨也宣布全黨投入，協助罷免宣傳和連署。小民參政歐巴桑聯盟則在被質疑對大罷免消極後，呼籲民眾在罷免行動中展現力量；至於綠黨、社民黨，早就投入罷免連署第一線。

5小黨聲援民進黨，甚至呼喚大罷免的態度，其實不令人意外。社民黨前主席范雲早成為民進黨不分區立委，台北市議員苗博雅也與民進黨水乳交融。基進黨、綠黨過去代表人物是前立委陳柏惟、桃園前議員王浩宇，政治立場也眾所周知。至於時代力量，在黃國昌等「政黨自主派」離開後，極少再監督執政黨，反而更與民進黨同聲氣。

然而，不斷「向民進黨靠攏」的結果，並未給5小黨帶來更大生存空間。去年立委選舉，曾是立法院第三大黨的時力全軍覆沒，政黨得票率只剩上屆三成，掉到2.57%。小歐聯盟、綠黨、基進黨也都一席未得，政黨得票率都不到1%。「黨主席落跑」的社民黨，甚至不敢推出不分區名單。5小黨加總僅獲5%的政黨票，全淪為「泡沫政黨」。

反觀第二次參與立委選舉的民眾黨 ，卻獲得超過二成的政黨選票、8席不分區立委，成為第三大政黨。究其原因，除了民眾黨前主席柯文哲參選總統的明星效應外，主要是民眾黨堅持政黨主體性，成功收割「討厭藍綠」的選票。這也意味，比起「小綠」，選民更期待的是能制衡藍綠、且積極監督執政者的在野黨，而不是執政黨的啦啦隊。

5小黨無法體認在野黨的監督職責，也錯判民進黨對待小綠手法。5小黨此時挺綠，不外乎希望得到民進黨垂青，分得一點執政的殘羹剩餚。甚至期待在藍委遭罷後，空出的選區能得到民進黨禮讓，使其從泡沫政黨脫身。畢竟，過去民進黨有提名社民黨主席范雲為不分區、區域立委禮讓時力及基進黨等的先例。

說穿了，民進黨的禮讓作法，並非真要為小綠留下自主生存空間，而是希望小綠分進合擊或成為側翼，為大綠效命。黃國昌與民進黨決裂，就是因為他在時力立委任內揭弊不分藍綠，而得罪當道。反觀林昶佐、陳柏惟、范雲等人對民進黨唯命是從，甚至「比民進黨更民進黨」者，才能被民進黨視為「自己人」。事實上，以民進黨的狀況，自己人連位子都不夠分，怎麼可能禮讓他黨？

因此，5小黨力挺民進黨，其實是自掘墳墓，亦未從自己的「泡沫化」得到教訓。在民進黨而言，當然樂見「小綠」為其驅使，當「在野陣營」內的打手；但對綠營支持者而言，既然有大綠，何必支持小綠？對中間選民來說，要的是有自主性的政黨，而非綠營側翼。甘為民進黨側翼的結果，除了讓自己失去所剩無幾的公信力與支持，更可能被用後即棄。

5小黨其實都已被選票否定，如果要重新獲得選民支持，應該思考的是如何監督執政掌權者。否則，不但無法擺脫泡沫化命運，最後也只是徒留「民進黨側翼」、「執政護航者」之譏。