週刊爆凌濤傳私密照 國民黨：毀人名譽打擊政敵

國民黨智庫副執行長凌濤。（本報資料照片）

國民黨 桃園市議員凌濤今遭鏡週刊爆料指出，過去曾背著妻子傳私密影像給他人，並向對方索取私密照。國民黨今天表示，民進黨 欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內兩度以潑髒水、毀人名譽方式打擊政敵，在政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

國民黨提及，凌濤從基隆罷免 案一路檢驗，左打民進黨秘書長林右昌涉弊、海科館長陳素芬因此下台，右打總統官邸烤肉、正國會要角赴帛琉度假，再檢驗衛福部次長林靜儀、衛福部長邱泰源，屢屢重創民進黨形象，遭重點鎖定，被持續攻擊在意料之內。

國民黨表示，民進黨近來操作大罷免，不僅配合中選會嚴審打擊青年公民團體、成立「公嬤違法課金群組」違法募款，更疑有綠營反串製造「死亡連署」；如今大罷免前哨，就當國民黨甫成立「打惡罷戰隊」正以戰止戰強力回擊之際，現在再有媒體惡意放話抹黑，顯見民進黨為了罷免的骯髒手段沒有最誇張，只有更誇張，毫無下限。

國民黨呼籲，大家要正面迎擊民進黨為恫嚇「打惡罷」、議題檢驗力量的各式奧步，若是退卻了，民進黨也不可能放過任何跟民進黨作對的政治個體，將被各個擊破，不得不慎。國民黨表示，在野力量絕無可能對民進黨的爛政、「民主獨裁」鴨霸行徑退讓，正告民進黨別以為以此下三濫招式，便能躲過任何弊端的檢驗，在野監督的力道未來只會更大。