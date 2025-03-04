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退休老師嗆傅崐萁遭驅離 藍批綠操作 傅：她就深綠

記者王思慧、李成蔭／綜合4日電
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花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。（圖／民眾提供）
花崗國中退休生物老師葉春蓮，2日在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。（圖／民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部前天在中正體育館舉行活動，退休老師葉春蓮嗆立委傅崐萁是「通匪」遭請出場，網路上出現疑似拉扯動作。縣黨部昨天回應，葉女士謾罵影響現場秩序，請兩名警察帶她離開會場，並無用力拉扯；更懷疑這些都是側翼網軍預謀式的惡意操作，曲解事實誤導大眾。

葉春蓮表示，前天是走到舞台前才看清楚台上是誰，不是本來就在裡面參與，一開始以為可以領樹苗才走進去，看到傅崐萁拿麥克風「愚弄人民」，才會很生氣嗆聲，「傅崐萁不要再到處做壞事了」，至於自己被講民進黨側翼不在意。

傅崐萁表示，葉春蓮本身是深綠，在學校又是「葉霸」，個性就是這樣；傅並出示葉與民進黨兩議員、東社發言人陳財能的合照，直指葉春蓮與民進黨關係匪淺。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示一上台就遭嗆，自己一句話都還沒說，請別再造謠。（本報...
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示一上台就遭嗆，自己一句話都還沒說，請別再造謠。（本報資料照片）

傅崐萁說，本就是場單純且不公開活動，自己是被葉尾隨，一上台後就遭嗆，眾人喊請葉出去，葉出了門後與其他不同屬性支持者起爭執，怎麼變他的錯？現在罷團還說因葉被騙來拿樹苗，又聽到他罵民進黨，但事實上自己一句話都還沒說，請別再造謠。

花蓮縣黨部前天舉辦「國會問政說明會」暨「紀念總理孫中山先生逝世百年」活動，在網路上流傳的影片中，有兩人推著葉老師從會場往外面走，一名穿藍色背心的男子，疑似用力拉著她往門口，葉老師生氣得抓著玻璃門高喊「這體育館是花蓮人的」，有許多人制止男子「不要拉她」，男子這才離開。

縣黨部主委盧新榮昨天說明，前天上午10時50分左右，總召傅崐萁上台，還沒開始宣講，葉春蓮女士就站在舞台前咆哮，大罵是通匪影響現場秩序。當時請葉離開或坐下來，她回應「不要碰我」，仍持續謾罵，還有吐口水的動作，只好請警察帶她離開會場，會場外發生什麼事就不清楚。

國民黨花蓮市黨部主委吳東昇表示，對於網路惡意謠言做出正式回應，活動是本黨的共事人士活動，沒有對外開放也無邀請媒體，全場也沒有人錄音、錄影，為何在葉女咆哮時，旁邊就有人配合錄影上傳到網路，這一切合理懷疑都是側翼網軍預謀式的惡意操作。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示一上台就遭嗆，自己一句話都還沒說，請別再造謠。（本報...
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示一上台就遭嗆，自己一句話都還沒說，請別再造謠。（本報資料照片）

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