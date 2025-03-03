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傅崐萁控綠買媒體潑髒水 民進黨將提告求償200萬

記者黃婉婷／台北3日電
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民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）
民進黨發言人吳崢。（本報資料照片）

國民黨立院黨團總召傅崐萁指控，民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，民進黨今稱，針對造謠情事不會縱放寬待，3日將向台北地院遞狀，正式提出民事訴訟，要求賠償200萬(新台幣，下同，約6.07萬美元)並刊登澄清啟事；另針對退休教師嗆傅崐萁被架離會場，律師稱，恐違反刑法強制罪。

傅崐萁26日在「社會團體反對民進黨惡霸記者會」中指稱，民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷，「當然傅崐萁一向都是第一名」；當天，吳崢要求傅拿出證據否則提告。

吳崢今在民進黨記者會中指出，2019年監察院曾彈劾花蓮縣政府3名官員，起因是協助傅崐萁縣長任內辦理採購案，總計花費公帑546萬元，每案14萬到28.3萬不等，且直接將錢交給記者個人，而非透過媒體合作案，「這才是赤裸裸拿錢買媒體，將新聞營造成想要的狀態」。

吳崢批評，傅崐萁指控民進黨下預算買新聞攻擊，實則荒謬可笑，標準做賊喊抓賊。

另外，國民黨花蓮縣黨部昨舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，傅崐萁當時在台上宣講政績，台下年近80歲的退休教師葉春蓮嗆傅是「通匪」，遭人拉出場，事後花蓮縣議員魏嘉賢打抱不平，強調葉絕非綠營側翼。

吳崢質疑，傅崐萁違法拿公帑買媒體，種種惡行惡狀激起花蓮鄉親憤怒，面對地方民意反彈，傅卻用更強的暴力回應，讓全國人民唾棄，還牽拖民進黨買媒體攻擊，面對虛假惡意造謠，民進黨絕不縱放寬待，已請律師準備書狀，今天將赴台北地院正式對提告傅崐萁，「讓他因滿口謠言負上法律代價。」

律師黃帝穎解釋，傅崐萁沒證據卻憑空偽造事實，造成「民法」侵權行為，今天將提起民事起訴，求償200萬，同時在各大報刊登澄清啟事，過去法院見解相當穩定，未經合理查證卻憑空指控，就必須負起法律責任。

黃帝穎也提到，葉老師參加植樹節活動，其發表的言論也與植樹節未相違，卻被非法暴力驅離，可能涉及個人權利侵害，以及「刑法」強制罪。

民進黨 預算 退休

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