美國房產爭議連環爆 綠委沈伯洋：若查到就辭立委

民進黨立委沈伯洋否認美國有房產。(本報資料照片)

民進黨立委沈伯洋近期陷入疑似擁有美國房產未如實申報爭議，除了先前被質疑兩處房產外，昨又爆出他在普拉森還有一處房產；沈澄清，他在美國一棟房都沒有，若查到立刻辭立委。另有網友質疑他的法學碩士學歷造假，他則稱是網站輸入錯誤，導致校名缺失。

爆料內容指出，沈伯洋聲稱2017年把美國的房產賣了，但沈曾在美國擁有不只一套房產，究竟是哪一套？經查，沈伯洋在美國的房產資訊，可以在個人資訊網站People Finder上查到。經檢索有3筆資料，在美國加州 爾灣市有過兩處房產，普拉森還有一處房產。

爆料內容表示，問題恰恰出在普拉森的這處房產。從美國房產交易網站Block Shopper上檢視，這處居住者曾為沈伯洋，該房產交易資訊在2017年1月，被Sang Kim以88萬5000美元的價格，賣給了Shihling Huang和Fusheng Huang。

爆料質疑，透過美房產交易網Block Shopper，可發現Fusheng Huang、Shihling Huang是「專業購買者」，這些房產的買家，恐不是普通投資 者，而是隱藏在背後的房產仲介，疑似為「代持」，原持有人藉以規避名下登記。

網路節目「政經關不了」更指出，美國是個公開透明的地方，關於沈伯洋的房產登記，找到一筆在2024年7月才賣掉紀錄，當時沈伯洋已經是立委出任公職，需要向監察院財產申報，這就涉及財產申報不實。

沈伯洋表示，從房子蓋好到現在，擁有者從來沒有出現過他的名字，只要是他的名字「就辭立委」。至於爆料截圖有關沈的房產截圖是否造假，沈稱，並非造假，但這些資料查的並不是房地產 的擁有者。

此外，有網友質疑，沈伯洋在維基百科的學歷是賓夕法尼亞大學法學碩士，進入職涯網站LinkedIn卻得到不同答案，質疑其學歷造假。他說，這只是因為輸入錯誤導致學校名稱缺失，卻被放大解讀成學歷造假，超展開令人嘆為觀止。